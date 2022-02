25/02/2022 - Primera Nacional

El Ciruja y el Aurinegro chocan en Madryn

Este sábado, a las 17, San Martín de Tucumán visitará al Aurinegro, recientemente ascendido. Se trata de un encuentro fundamental teniendo en cuenta que ambos están a dos puntos de la cima.

El campeonato de la Primera Nacional va tomando forma. De a poco, se va marcando la brecha entre los que pelearán arriba y los que lo harán abajo. En Madryn, habrá un duelo de pesos pesados. Este sábado, a las 17, San Martín de Tucumán visitará al Aurinegro, recientemente ascendido. Se trata de un encuentro fundamental teniendo en cuenta que ambos están a dos puntos de la cima.

Además, el triunfo les serviría para enderezarse, ya que vienen de empatar sus respectivos partidos.

De este modo, la probable formación comprenderá a Darío Sand; Nicolás Sansotre, Hernán Lopes, Hernán Pellerano y Lucas Diarte; Agustín Prokop, Rodrigo Herrera, Federico Jourdan y Valentín Larralde; Milton Céliz y Lucas Cano.

La fecha promete

Guillermo Brown de Puerto Madryn es uno de los líderes. Con puntaje ideal, la Banda visitará a Gimnasia de Jujuy. Otro que mira a todos desde arriba es All Boys, quien tendrá un choque bravísimo frente a Chaco For Ever, otro que asecha la cima. Por su parte, Chicago y Sacachispas, de realidades similares, buscarán, en Mataderos, sumar de a tres por primera vez en el torneo.