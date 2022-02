AMPLIAR Ucrania divide a Bolsonaro con Muraro

24/02/2022 - Ucrania

Bolsonaro desautorizó a su vicepresidente Muraro

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, desautorizó ayer jueves a su vicepresidente, Hamilton Mourao, por decir que Brasil se opone a la invasión rusa de Ucrania.

Sigue.

Mourao condenó ayer la invasión rusa de Ucrania. Sus comentarios fueron mucho más allá de una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil expresando su preocupación por las operaciones militares de Rusia e instando a una solución diplomática.

Bolsonaro, hablando en una transmisión por Internet a sus partidarios, dijo que solo él podía hablar sobre la crisis entre Rusia y Ucrania, y que no era asunto de Mourao.

"El gobierno brasileño acompaña con grave preocupación el inicio de las operaciones militares de la Federación Rusa contra blancos de Ucrania", señala el comunicado de la Cancillería.

"Brasil apela a la suspensión inmediata de las hostilidades y al inicio de las negociaciones conducentes a una solución diplomática, con base en los acuerdo de Minsk", señaló el Palacio Itamaraty, sede de la cancillería.

Según trascendió el canciller, Carlos Alberto Franca, convocó a una reunión de urgencia al staff de Exteriores para analizar la crisis, mientras se recibían informaciones desde las misiones diplomáticas en Kiev, Moscú y Nueva York, donde actua el embajador ante la ONU, Ronaldo Costa Filho, que desde enero ocupa un sillón rotativo en el Consejo de Seguridad del organismo.

La solución negociada debe "llevar cuenta los legítimos intereses de seguridad de todas las partes y la protección de la sociedad civil", agrega Itamaraty.

El comunicado dice que en el Consejo de Seguridad de la ONU Brasil impulsa " discusiones multilaterales con vistas a una solución pacífica en línea con la tradición diplomática brasileña en defensa de soluciones orientadas por la Carta de la ONU y sobre todo en principios como el de la no intervención , de soberanía e integridad territorial".

Entre tanto el presidente Bolsonaro dialogó con un grupo de simpatizantes en la residencia oficial en Brasilia, donde criticó al Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y habló sobre el club Palmeiras del cual es simpatizante.

Bolsonaro hizo un comentario crítico del gobierno argentino tras escuchar a una persona que dijo ser oriunda de ese país vecino.

Un par de horas más tarde, poco después de las 9 horas locales (12 GMT) el gobernante realizó una visita en Ribeirao Preto, interior del estado de San Pablo, donde no formuló declaraciones a los periodistas que cubrieron el evento.

La semana pasada el mandatario y excapitán del Ejército fue recibido por su colega, Vladimir Putin, en Moscú.

En el Kremlin Bolsonaro expresó su "solidaridad" a Rusia, declaración que dio lugar a críticas por parte del gobierno de Estados Unidos a través de la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

El viernes pasado, dos días después de su encuentro con Putin, Bolsonaro exhibió en Brasilia una foto suya sentado junto a su anfitrión en el Kremlin.

A partir de esa imagen comparó su cercanía física con Putin con la distancia que hubo entre el líder ruso y el presidente francés, Emmanuel Macron, quienes recientemente se sentaron en los extremos de una mesa de varios metros.

Bolsonaro también destacó la coincidiencias con los "valores conservadores" de Putin y aseguró que el gobierno brasileño goza de aprobación en la comunidad internacional.

Paralelamente mientras Bolsonaro no se pronunciaba sobre el ataque ruso, el general retirado Hamilton Mourao formuló declaraciones en la mañana en el Palacio del Planalto, sede del gobierno en Brasilia.

"Brasil no es neutral (..) Brasil dejó muy claro que respeta la soberanía de Ucrania" y "no acuerda" con la ofensiva militar lanzada por Moscú, subrayó Mourao.

"Tiene que haber uso de la fuerza en apoyo a Ucrania, esta es mi visión, si el mundo occidental deja que Ucrania caiga, después vendrán estados bálticos así como ocurrió con la Alemania nazi", antes del inicio de la II Guerra, opinó el vicepresidente.

"El mundo occidental está como en 1938 con Hitler, apacigua.

Y Putin no respeta el apaciguamiento, si no hay una acción significativa....las sanciones económicas no funcionan", agregó.

Para algunos analistas las declaraciones de Mourao podrían ser el reflejo de un ala del gobierno proclive a adoptara una posición más afinada con el gobierno de Estados Unidos, posición que sería recibida con reservas por Bolsonaro y un grupo de ministros.