22/02/2022 - Represión

Organizaciones de DDHH repudian el accionar artero de la Policía tucumana

Las organizaciones de derechos humanos de Tucumán manifestaron "nuestro repudio al accionar policial, en esta ocasión, contra una grupo de personas que estaban en Plaza Independencia, frente a Casa de Gobierno".

Texto completo

Las organizaciones de derechos humanos de Tucumán manifestamos –una vez más--nuestro repudio al accionar policial, en esta ocasión, contra una grupo de personas que estaban en Plaza Independencia, frente a Casa de Gobierno haciendo pública su pedido de reconocimiento salarial, dentro de la franja de trabajadores de la salud, que en estos días están discutiendo con el gobierno tucumano, cuestiones salariales.

Previo a la represión contra referentes del grupo, policías implementaron la vieja táctica de hacerse los “comprensivos” con las peticiones, con el único fin de sacar información y tomar por sorpresa a las trabajadoras manifestantes, materializando, una vez más, un accionar absolutamente repudiable y deleznable, totalmente reñido con lo que debe esperar de los “servidores públicos”.

Las declaraciones posteriores de funcionarios del gobierno, ponen de manifiesto, una vez más, la falta de real compresión de la situación económica y social que viven amplios sectores de la sociedad tucumana, en especial, los trabajadores quienes tiene el derecho a manifestar individual o colectivamente, según sus necesidades y derechos.

Quienes ocupan los espacios públicos –dice la estudiosa Mirta Mántaras-- están ejerciendo legalmente sus derechos políticos, amparados por el artículo 14 de la Constitución Nacional, pues tanto el derecho de reunión como el de peticionar a las autoridades forman parte de la soberanía reservada no delegada a ningún poder. (…) El derecho de peticionar a las autoridades tiene como correlato el derecho a ser escuchado, pues no se reduce a un grito en el desierto, sino que debe haber una respuesta al pedido, una explicación y una solución adecuada. Y nosotros agregamos, la respuesta no puede ser nunca la represión.

Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Filial Tucumán

HIJOS Tucumán

Comisión de Derechos Humanos de Tafí Viejo

Agrupación de Ex PP “Héroes de Trelew Tucumán”

Asociación de DDHH del Sur – Tucumán

Fundación Memorias e Identidades del Tucumán

Liga Argentina por los Derechos Humanos, filial Tucumán