22/02/2022 - En General

Una tucumana participará del programa Conductoras de Scania

Laura Elizabeth Cóceres es de San Miguel de Tucumán. Con su esposo tienen un transporte escolar, de allí nació su interés de participar del programa Conductoras de Scania, pensando al transporte como el motor fundamental de un país.

“Cuando me avisaron que era una de las finalistas fue una emoción única, realmente no me lo esperaba. Espero disfrutar de esta experiencia, que seguro será inolvidable. Me siento orgullosa de representar a todas las mujeres”, expresó Elizabeth.

Luego de haber cumplido con la etapa teórica de 96 horas de capacitación virtual, las 12 mujeres comenzaron con la etapa práctica donde recibirán contenidos sobre estibación de carga, legislación en el transporte, mecánica, prevención de siniestros viales, utilizarán simuladores como primer acercamiento a la conducción y camiones en la pista de manejo del predio de la FPT -Fundación Profesional para el Transporte-, ubicado en Escobar, y realizarán cursos sobre nuevas tecnologías, sustentabilidad en el transporte, género y movilidad en el Centro de Capacitación de Scania en el país. La graduación será el próximo 7 de marzo.

El programa les otorgará las herramientas necesarias para poder operar eficientemente un vehículo de transporte de cargas, así como también brindar un servicio de calidad, convirtiéndose en conductoras profesionales.

Conductoras es el programa de formación de Scania que le da la oportunidad a mujeres que van tras el sueño de convertirse en conductoras profesionales, con el objetivo de reducir la brecha de género que hoy existe en el rubro del transporte, apostando por la capacitación y profesionalización, para elevar cada vez más el porcentaje de mujeres en el mundo de los camiones. La tercera edición cuenta con el apoyo de YPF, ICBC y Cervecería y Maltería Quilmes.