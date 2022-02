18/02/2022 - Al aire libro

Entregaron 1.000 libros en Plaza Urquiza

En el marco del Plan Nacional de Lecturas, la Coordinación de Políticas para la Inclusión Socioeducativa del Ministerio de Educación conducido por Juan Pablo Lichtmajer, llevó adelante en la Plaza Urquiza la 10ª edición del proyecto “Al aire libro”, que tiene por objetivo fomentar el hábito y el placer por la lectura y obsequia libros al público en general.

En esta oportunidad, se entregaron 1000 ejemplares.

“Al aire libro” es un proyecto ministerial en el marco de una política nacional y provincial que busca que la lectura vuelva a tener un rol protagónico en el ámbito personal y familiar, ya que en el corto y mediano plazo repercute en el aula. El libro como objeto es un bien muy preciado y comporta en sí mismo la posibilidad de ser un disparador de múltiples actividades.

"Decimos que 'Al Aire Libro' no es solamente un juego de palabras, sino que creemos en esto: que al aire libre se pueden hacer actividades vinculadas al libro. Regalar un libro es un acto de cariño en donde alguien le da un libro a otra persona y eso conlleva a despertar el amor por la lectura, el placer por volver al libro. Hoy estamos inmersos en un mundo digital y no vamos a salir de eso, pero queremos despertar el placer por el libro, por ese bien cultural milenario que a todos nos ha atravesado en la vida. Creemos que el libro tiene que volver a insertarse en las familias, la lectura no es solamente un acto individual sino que tiene que ser colectivo, al libro se lo debate, se lo comenta, se lo disfruta de a poco y eso creemos que podemos hacer desde al aire libro", dijo el coordinador de Políticas para la Inclusión Socioeducativa, Pablo Sosa.

"Hoy 1000 familias tucumanas tienen un libro más en su casa que puede ser debatido, comentado, disfrutado. Docentes, estudiantes y las familias que pasan por aquí se han llevado un libro y lo van a disfrutar y seguir trabajando como nos impulsa nuestro ministro Juan Pablo Lichtmajer para la alfabetización plena, la lectura en las escuelas, que los estudiantes tengan los libros en las manos y vamos a seguir por este camino", finalizó

Elio, alumno del Colegio Nacional Bartolomé Mitre, comentó "me interesaron los tres libros, me gusta leer y estuve jugando ajedrez para aprender nuevos movimientos. Me pareció lindo así la gente empieza a leer más".

Salustiano, otro alumno, cerró "estábamos por entrar al colegio y nos ofrecieron los libros porque están promoviendo lecturas, me gusta mucho Edgar Allan Poe y de chico me gustaba mucho leerlo. Me gusta mucho leer y sobre todo libros así".