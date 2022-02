AMPLIAR Imagenes del pasado miércoles del paso clandestino fronterizo del norte chileno

17/02/2022 - Crisis

No se frena el ingreso de migrantes por la frontera Norte chilena

El masivo ingreso de migrantes a Chile por un paso no habilitado frente al cordillerano poblado de Colchane, cerca de la frontera norte con Bolivia, persiste pese a la vigencia de una nueva ley de migración y al estado de emergencia decretado por el gobierno de Sebastián Piñera.

Sigue.

La municipalidad de Colchane difundió videos en los cuales se aprecia a mujeres, niños, adultos y jóvenes, portando pequeños bolsos, cruzando un pequeño curso de agua en una zanja e ingresando a Chile mientras son observados por un policía y un militar.

En declaraciones a radio Bío Bío, el alcalde de Colchane, Javier García Choque, calificó hoy como "insuficientes" las medidas adoptadas por el gobierno en materia migratoria.

En enero pasado el alcalde estimó que entre 600 y 1.000 migrantes ingresaban diariamente por ese punto fronterizo y hoy una versión de la radio Bío Bío estimó que ayer los ingresados fueron medio millar.

En su mayoría se trata de ciudadanos venezolanos.

El director del Servicio Nacional de Migración, Alvaro Bellolio, desestimó las críticas a las medidas gubernamentales para contener la migración e indicó que para obtener mejores resultados hay que "tomar decisiones como país".

"Si la gente está esperando algo mucho más notorio hay que tomar decisiones como país. Hay que pronunciarse ante la decisión de la Corte de que quien entra clandestinamente no tiene sanción, hay que decir algo sobre el perdonazo que viene, porque eso incentiva a la gente que viene (...) Venir a Chile es muy atractivo porque no hay sanciones, hay un próximo gobierno que ofrece viviendas y económicamente es una oportunidad", dijo Bellolio a la versión on line del diario El Mercurio.

Bellolio deslizaba así los cuestionamientos al futuro gobierno de Gabriel Boric, quien asume el próximo 11 de marzo.

El viernes pasado la Contraloría chilena dio curso a un decreto gubernamental que decretó el estado de excepción constitucional en las provincias de Arica, Parinacota, El Loa y El Tamarugal, todas en la zona limítrofe chilena, con Perú por el norte y Bolivia por el nororiente. La iniciativa permitió el despliegue en la zona de efectivos de las Fuerzas Armadas en apoyo de los policías al control fronterizo. El número de policías también fue reforzado.

La nueva ley de migraciones faculta a militares y policías para realizar labores de "reconducción" de los migrantes que ingresan en forma irregular quienes son devueltos a Bolivia o al país en que estuvieron antes de llegar a Chile. El miércoles se informó de unas cien personas "reconducidas", pero el alcalde García indicó que muchos de ellos volvieron a ingresar a Chile.

"Lamentablemente las imágenes hablan por sí solas. El miércoles 16, durante la tarde, vimos cómo cientos de migrantes logran cruzar la frontera a nuestro país sin ningún mayor control a pesar de la implementación de la nueva ley de migraciones y también la militarización producto del estado de excepciónù, declaró la autoridad local.

El medio on line Ex Ante informó de un trascendido, el cual indica que Marcos Jaque, jefe de la Defensa en Tarapacá, estaba en la comuna de Colchane cuando se produjo el desborde de la frontera, el pasado miércoles.

"Lo que muestran las imágenes de este miércoles es que, pese a que el nuevo decreto y el estado de excepción ya están funcionando, las fuerzas policiales no están aún lo suficientemente desplegadas", sostuvo el medio.

Para algunos, uno de los problemas que se ha generado a partir de las medidas más restrictivas que se están implementando en la frontera norte del país pasa por la posición que estaría adoptando el gobierno de La Paz, colocando trabas para el ingreso de extranjeros provenientes desde Chile, agregó.