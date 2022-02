16/02/2022 - Diversificación productiva

Tucumán apuesta por el desarrollo sustentable de la acuicultura

El secretario de Desarrollo Productivo, Juan Francisco Blasco, mantuvo un encuentro con el director nacional de Acuicultura, Guillermo Abdala Bertiche.

Tras la adhesión de Tucumán a la Ley Nacional N ° 27231 de Desarrollo Sustentable Acuícola en diciembre pasado, el Gobierno de Tucumán, encabezado por el gobernador, Osvaldo Jaldo, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Productivo, cuyo titular es Álvaro Simón Padrós, impulsa acciones de promoción del sector con Nación que pueden implicar una oportunidad rentable para los minifundistas tucumanos con el desarrollo proyectos productivos con financiamiento federal.

Así lo explicó el secretario de Desarrollo Productivo de Tucumán, Juan Francisco Blasco, tras mantener una reunión con el director nacional de Acuicultura de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Guillermo Abdala Bertiche.

Al respecto, Blasco declaró: “Esto se debe a un trabajo que veníamos haciendo con Nación en diciembre pasado. Hemos adherido a la Ley Nacional del Sector de Desarrollo Acuícola, un sector emergente en el país. La provincia quiere trabajar en este sector, a partir de la información aportada por la Dirección nacional”.

El Secretario de Desarrollo Productivo explicó que la importancia de la iniciativa está vinculada a la sostenibilidad de proyectos para la agricultura familiar y la industria, respetando los lineamientos de Nación en torno a la soberanía alimentaria: “Sabemos lo que los peces generan en lo que es el alimento para los argentinos”.

Por otro lado, dijo: “Trabajamos en la planificación anual y, próximamente, convocaremos a los productores. Nos anunciaron que hay financiamiento para poder trabajar con los proyectos que se vayan presentando. Queremos darle un formalismo a la acuicultura en Tucumán. Creemos que son proyectos con futuro y rentabilidad”.

El funcionario sostuvo: “La Dirección nacional tiene detectadas qué especies se podrían producir. Una especie comercial y de mucha nutrición como la tilapia. Saben que tenemos proyectos como el de trucha en Tafí Viejo. Destacan el potencial biológico que tiene la provincia para el desarrollo de la actividad para los humedales propios del clima. Estamos muy entusiasmado con estos proyectos emergentes para tierras en desuso en las que no se pueden desarrollar las producciones tradicionales de la provincia”.

Según datos nacionales, “es muy importante lo que se puede generar en una o dos hectáreas no productivas. Por supuesto, con las condiciones que se tienen que tener y un agua acorde. En Tucumán tenemos muchos productores con pocas hectáreas que no pueden producir caña o soja porque la unidad de medida económica no es rentable. Lo que se genera en pocas extensiones de tierra son números que nos atraen y queremos trabajar en ese aspecto. La acuicultura será el puntapié inicial para trabajar en los próximos años”.

Por su parte, Abdala Bertiche comentó: “En el 2020 la República Argentina adoptó una decisión estratégica de jerarquizar al sector de la acuicultura sustentable, creando por primera vez en la historia la Dirección Nacional de Acuicultura que acompaña la Dirección Nacional de Pesca. Como estrategia sectorial nuestro Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación tiene fijado un horizonte de crecimiento vinculado al sector donde es fundamental el trabajo con las adhesiones provinciales”.

Además, contó: “En diciembre del 2021 nos enteramos de la adhesión de la provincia de Tucumán. Lo que se logró en este momento fue una jornada de trabajo para establecer esos criterios de labor entre Nación y Provincia para enseñar el proyecto tanto de inversión como de fomento de la actividad y que comience el sector a crecer de manera sustentable a nivel local, desarrollando una región productiva con el fomento de la producción y el trabajo con la perspectiva de generar alimento sustentable para toda la población”.

La creación de este programa tiene metas claras y fundamentales:

• Buscan promover a la acuicultura como una alternativa sostenible de inversión y generación de empleo de calidad, con el eje puesto en la bioseguridad y la biodiversidad de los distintos sistemas productivos respetando el medioambiente.

• Pretende posicionar al sector acuícola como proveedor de alimentos e impulsar el desarrollo sustentable a nivel local, regional y nacional.

• Impulsar la diversificación productiva del medio rural y periurbano a partir de la acuicultura, tanto de consumo como ornamental.

• La resolución determina entre otras actividades, diseñar alternativas para el desarrollo de cadenas y redes, no solo de producción sino también de intercambio de conocimiento y divulgación.

• Uno de los pasos más firmes que pretenden dar es el impulso de los emprendimientos acuícolas sustentables en toda la Argentina.

• Se busca posicionar los productos acuícolas de nuestro país dentro en el consumo habitual de alimentos de la población.

• La idea no solo está apuntada a los alimentos sino que también se busca que los productos de la acuicultura argentina sean parte de los atractivos turísticos nacionales.