13/02/2022 - España

Premios Goya: "El buen patrón", la más ganadora

"El buen patrón", de Fernando León Aranoa, triunfó ayer en los premios Goya al conseguir seis estatuillas, entre ellas las de mejor película, director y actor protagonista a Javier Bardem.

Sigue.

El Goya a la mejor actriz se lo llevó Blanca Portillo por "Maixabel", de Iciar Bollaín, en una gala en la que la australiana Cate Blanchett recogió el primer Goya Internacional y que contó con la actuación de Joaquín Sabina.

El chileno Patricio Guzmán obtuvo el Goya a la mejor película iberoamericana por "La cordillera de los sueños". La cinta de Aranoa ("Los lunes al sol") se llevó por "El buen patrón", comedia satírica de un empresario que cruza todas las líneas para salvar a su empresa, seis galardones de los 20 a los que optaba, candidaturas por las que había batido un récord en la historia de la Academia del cine. Junto a las de mejor película, director y actor protagonista, obtuvo los galardones al guion original, montaje y a la mejor música original (Zeltia Montes). Bardem dedicó el Goya a su madre, Pilar Bardem, fallecida el año pasado, quien "me enseñó el amor y la pasión por este oficio de actor" y "fue mi referente ético". El actor consiguió el Goya días después de su candidatura a los Oscar por "Being The Ricardos", de Aaron Sorkin, premio al que también opta Penélope Cruz como actriz protagonista por "Madres paralelas". Cruz se quedó sin el Goya, que se llevó Blanca Portillo, por su papel de Maixabel Lasa, viuda de Juan Mari Jauregui, asesinado por ETA, en "Maixabel". Portillo dedicó su primer Goya a Maixabel, "por hacer de este mundo un lugar mejor, por no rendirte nunca", y a Jauregui y "a todas las personas que se fueron de forma injusta".

"Madres Paralelas", de Pedro Almodóvar, cinta que optaba a ocho Goyas, se fue de vacío.

Almodóvar, junto a Penélope Cruz, fue el encargado de entregar a Blanchett el primer Goya Internacional, nueva categoría creada por la Academia de Cine. "Me atrae enormemente el lenguaje visual del cine español desde que en el instituto vi la obra de Luis Buñuel", señaló. Mirando a Almodóvar afirmó: "Hay un dicho que dice que cuando trabajas con las manos eres un artesano, si trabajas con tu cerebro también eres artesano, y si combinas corazón, cerebro y manos eres un artista, y Pedro es un artista". Blanchett protagonizará la próxima película de Almodóvar, "Manual para señoras de la limpieza". Una de las sorpresas de la noche fue "Las leyes de la frontera", de Daniel Monzón, que se llevó cinco estatuillas (mejor guion adaptado, mejor actor revelación a Chechu Salgado, maquillaje y peluquería, dirección artística y diseño de vestuario).

Basada en la novela homónima de Javier Cercas, la cinta retrata, que refleja a los "quinquis" de los años 70. Mariano Barroso, el presidente de la Academia de Cine, tuvo palabras de recuerdo en su discurso para la novelista Almudena Grandes, fallecida en noviembre, quien "escribía sobre el reverso de la vida", y para la actriz Verónica Forqué, quien se quitó la vida en diciembre pasado. "Nadie ocultó nunca su dolor de una manera más hermosa", afirmó Barroso. La gala contó con la actuación de Joaquín Sabina, que interpretó el tema "Tan joven y tan viejo" junto a Leiva. Esta fue la reaparición de Sabina en los escenarios justo el día de su 73 cumpleaños y dos años después de que en un concierto en Madrid sufriese una caída y tuviese que ser hospitalizado. La gala, que se celebró en Valencia, también contó con las actuaciones de C. Tangana y Luz Casal. José Sacristán, de 84 años, se llevó el Goya de Honor por "representarnos de forma única en tantos títulos inolvidables que forman parte de nuestra memoria íntima" como "La colmena", "Un lugar en el mundo", "El viaje a ninguna parte" o "El pájaro de la felicidad".