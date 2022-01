27/01/2022 - Tecnología

5 Principales predicciones tecnológicas para 2022

El 2022 va a ser un año con muchos cambios y las empresas deberán adaptarse a las nuevas exigencias y demandas del contexto. ¿Cómo lo van a hacer? A continuación 5 comentarios anticipatorios para poder tomar decisiones e implementar nuevas políticas:

1. Con el surgimiento de nuevas Plataformas Modernas Empresariales (EAPs), la componibilidad se extiende a los nuevos niveles de procesos.

En la medida que los sistemas de planificación de recursos empresariales evolucionan hacia Plataformas de Aplicaciones Modernas (EAPs), se deben buscar definiciones expansivas de plataformas que sean compatibles tanto en entornos en la nube como también en entornos híbridos nube/on premise. Las empresas necesitan un modelo operativo y un sistema de integración consistente, flujo de trabajo, análisis de datos y extensibilidad estándar. Los usuarios desearán desarrollar sus propios procesos y experiencias acorde a sus necesidades exactas.

2. Definición de Proceso Empresarial, la IA comenzará a ser parte de las decisiones de compra.

Nunca dos organizaciones son iguales. Los usuarios demandarán formas fáciles y sencillas para definir sus interacciones empresariales en un sistema flexible. Por lo tanto, el debate de microservicios puede acelerarse cuando las empresas buscan desarrollar y ensamblar sus sistemas software, igual que cuando se diseña el piso para una nueva casa. Las empresas comenzarán a implementar las Plataformas de Aplicaciones Modernas (EAPs), por la cual los procesos empresariales no solo estarán ensamblados conforme a sus necesidades, sino que serán autónomos basados en la IA.

3. La convergencia real de analytics, inteligencia y experiencia del usuario permitirá tomar decisiones exitosas y en tiempo real.

Brindar información “just in time”, en tiempo real, en lugar de en los tableros tradicionales que se basan en información anterior resultará crítico en el 2022. Los datos y representaciones históricas no son suficientes para una toma de decisiones exitosa. La necesidad de contar con inteligencia predictiva debe incluirse en el proceso. Esta visibilidad se necesita para el punto de acción y decisión, en vez de estar en una posición operacional. La fábrica de datos, business intelligence, IA, machine learning y experiencia del usuario deben estar unidos en una única solución para ser útil.

4. Las soluciones complementarias se definirán y aplicarán de forma diferente.

Las soluciones “Core” y las complementarias ya están en su mayor parte conectadas, pero las complementarias ya no se refieren solo a dispositivos. Esto reconoce que algunas operaciones empresariales todavía desean mantener el control local on premise. Poder navegar en un entorno realmente híbrido nube/on premise sin impactar en la productividad resulta clave. Los clientes necesitan innovaciones en la nube en forma de machine learning por ejemplo. Al mismo tiempo necesitan poder aplicar este tipo de tecnología en sus sistemas on premise, no solo los típicos dispositivos complementarios.

5. Dispositivos que funcionan por voz y asistentes digitales serán herramientas claves en entornos de trabajo remoto.

A medida que el mundo empresarial continúa hacia una transición a un ambiente de trabajo remoto, la definición de experiencia del usuario sigue cambiando. Las funcionalidades de acceso por voz fueron muy valoradas en los ambientes empresariales, pero los controles de seguridad continuarán aumentando y los empleados van a necesitar nuevas formas de ejecutar su trabajo fuera de las pantallas tradicionales. En el 2022 , esperamos que los usuarios demanden completa operacionalidad funcional por medio de los dispositivos por voz, con asistentes digitales que aumentan y automatizan las tareas.

Somos muy optimistas que el 2022 fortalecerá y afirmará los cambios tecnológicos ya existentes para lograr mayor productividad y seguridad en las empresas.