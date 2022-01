AMPLIAR Marea negra, gobierno prepara sanción ejemplar (foto: AFP)

24/01/2022 - Perú

Marea negra, gobierno prepara sanción ejemplar

La presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Mirtha Vásquez, dijo que el gobierno, respecto de la contaminación provocada el pasado 15 de enero por el derrame al mar frente a las costas de Lima de unos 6.000 barriles de petróleo con destino a una refinería de la empresa Repsol, busca "una sanción ejemplar".

La sanción, dijo, debe "sentar un precedente para los responsables del derrame de petróleo y el desastre ecológico generado en las aguas y en la costa de Ventanilla".

En entrevista con Radio Latina, Vásquez reiteró que la empresa Repsol, propietaria de la refinería La Pampilla, "no reaccionó como debía ante este desastre ecológico, que generó una serie de consecuencias mucho mayores que las que se habrían producido con una pronta reacción".

"Estamos convencidos -insistió- de que hay una responsabilidad grave de la empresa española, y que no puede eludir sus responsabilidades".

Ellas son "no haber implantado un plan de emergencia, haber facilitado información incorrecta sobre la cantidad de petróleo vertido y sobre la zona afectada y también el no haber prestado la debida asistencia a los pescadores afectados por el accidente, que no pueden salir a pescar".

"En este momento -dijo luego en referencia a una pregunta sobre una posible revocación de la licencia para operar de Repsol- estamos analizando todas las acciones legales que podemos emprender. Hay que ser muy escrupulosos, no excluyo nada".

Finalmente, la premier indicó que "expertos de la ONU deben llegar a Lima esta semana para ayudar a calcular el daño causado y, basándose en ello, determinar el monto de la indemnización".

