23/01/2022 - 1F

Marcharán pidiendo "Justicia para el pueblo"

Convocan a una marcha para el 1 de febrero, exigiendo "Justicia para el pueblo, no para los poderosos".

Textual

EN TUCUMÁN, EL 1F MARCHAMOS POR UNA JUSTICIA PARA EL PUEBLO, ¡NO PARA LOS PODEROSOS!

Porque solo 4 cortesanos deciden sobre la vida cotidiana de 45 millones de argentinos

• Porque la propia Corte Suprema de Justicia no respeta la Constitución.

• Porque es necesario decir ¡BASTA A LAS CAUSAS ARMADAS! a la medida de los dueños del poder real.

• Porque es necesario decir ¡BASTA AL ACCIONAR DE MAFIAS! que se mueven en los sótanos de la ilegalidad al amparo de los servicios de inteligencia y de los grandes grupos financieros y medios de comunicación hegemónicos.

• Porque no existe democracia si el Poder Judicial bloquea el accionar de los representantes del pueblo. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, son los auténticos representantes del pueblo elegido en las urnas.

• Porque necesitamos un Poder Judicial que imparta JUSTICIA sin parcialidades, independiente de los poderes financieros, mediáticos y que llegue a todxs lxs ciudadanxs de a pie. Para cumplir con esos objetivos, necesitamos una profunda reforma judicial.

El 1 F marchamos para recuperar la democracia.

POR ESO, EL PUEBLO DICE ¡BASTA! Y MARCHA EL 1F POR:

-RENUNCIA DE LA CORTE YA!

-REFORMA JUDICIAL URGENTE

-RECUPERACION DE NUESTRA DEMOCRACIA

Convocan:

TRABAJEMOS POR TUCUMÁN-

PERONISMO AUTÉNTICO- FUNDACIÓN MEMORIAS E IDENTIDADES- FRENTE FEDERAL DE ORGANIZACIONES PROVINCIALES- CENTRAL ESPACIO DE IDEAS- SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN- ASOCIACION DE MADRES DE PLAZA DE MAYO FILIAL TUCUMÁN- IGUALAR TUCUMAN- FRENTE FEDERAL DE ORGANIZACIONES PROVINCIALES- ATE YERBA BUENA- EL YUNKE- CAUSA NACIONAL TUCUMÁN- MUJERES SINDICALISTAS DE TUCUMÁN- SITRAJU TUCUMÁN- SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD DE LA CTA TUCUMÁN- NUEVO ENCUENTRO TUCUMÁN- CTA -A- YERBA BUENA- AGRUPACIÓN EL HORMIGUERO- LA CASA DE LA AMISTAD CON CUBA Y LA PATRIA GRANDE DE TUCUMÁN- PARTIDO SOLIDARIO TUCUMÁN- LA REVOLUCIÓN DE LAS VIEJAS TUCUMÁN- COMISIÓN DE DISCAPACIDAD DEL ESPACIO PATRIA- CAUSA NACIONAL -PERONISMO 26 DE JULIO- TUCUMÁN FRENTE DE MUJERES EVITA- FODECUS- ESPACIO PATRIA- BASES PARA LA UNIDAD CIUDADANA- FRENTE DE AGRUPACIONES ESTAMOS TUCUMÁN- AGRUPACIÓN PERONISMO CON LA GENTE- FRENTE DE AGRUPACIONES PERONISTAS- COMITÉ POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS EN LA ARGENTINA- CRISÁLIDA BIBLIOTECA POPULAR DE GENERO Y DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL- LES WARMI. MUJERES ORIGINARIAS LESBIANAS Y BISEXUALES- FAMILIAS DIVERSAS TUCUMÁN- LA GRUPA TRANS-

MATRIA INSTITUTO SOBRE CUESTIONES DE GÉNERO- PUTOS PERONISTAS TUCUMÁN- TORTAS PERONISTAS TUCUMÁN- AGRUPACIÓN FELIPE VALLESE TUCUMÁN- UNIDAD SOCIALISTA PARA LA VICTORIA FILIAL TUCUMÁN- CRO WALTER CASTILLO. (REFERENTE DEL BARRIO 17 DE AGOSTO)- ATENEO CIENTÍFICOS TUCUMÁN- FORO DE PENSAMIENTO LATINOAMERICANO- LA BERNARDO DE MONTEAGUDO. ESTUDIOS NEGROS- MOVIMIENTO EVITA TUCUMÁN- FETRAES TUCUMÁN-- ASOCIACION DE EX PRESOS POLÍTICOS DE TUCUMÁN- CTA DE LOS TRABAJADORES- CUIDADORES DE LA CASA COMÚN- LEALTAD PERONISTA YERBA BUENA- BASES PARA LA UNIDAD CIUDADANA TUCUMÁN-CENTRO CULTURAL EL MALECÓN - LA 49 TUCUMAN - PODEMOS TUCUMAN - SEC DDHH CGT TUCUMAN- UNIVERSIK- REVISTA DIGITAL SIN MIGA- SOMOS BARRIO -