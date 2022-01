14/01/2022 - Recitales

Todo listo para el show "Mercedes Canta" en El Cadillal

El homenaje a la emblemática cantante tucumana se realizará este fin de semana en el Anfiteatro del Complejo Turístico Puerto Argentino, con protocolos y entrada gratuita.

“Tantas veces me mataron; tantas veces me morí; sin embargo estoy aquí, resucitando”, rezan los primeros versos de “Como la Cigarra”, una de las tantas canciones cuya entonación trae a la mente de todos los argentinos y de los tucumanos en particular, la voz de la entrañable Mercedes Sosa.

Este domingo, en El Cadillal y con entrada libre y gratuita, un grupo de artistas locales homenajeará a La Negra con el espectáculo “Mercedes Canta”, que se desarrollará desde las 19, con la puesta del sol sobre el imponente paisaje de la villa veraniega.

Los músicos Fernando de la Orden, Noralía Villafañe, María Cecilia, Miguel Marengo y Coqui Sosa, sobrino de Mercedes, subirán a escena y realizarán un completo recorrido por el repertorio de la icónica cantora bajo la dirección musical de Francis Moreno. El espectáculo, que inaugurará la segunda quincena de enero en El Cadillal, cuenta con el apoyo del Estado provincial a través del Ente Tucumán Turismo (ETT) y de la Secretaría General de la Gobernación.

“Este show no sólo se trata de un homenaje a la carrera musical de mi tía, se trata también de su pensamiento y de lo que sembró en la cultura del país y en la de Tucumán, de la que somos parte. Es Mercedes en plenitud”, explicó Coqui Sosa, promotor del proyecto, quien agradeció el acompañamiento del Estado y su colaboración para llevar la propuesta a diferentes puntos de la provincia y, en un futuro, al resto del país.

“Nuestra intención siempre fue que el espectáculo llegue a la gente que, por diferentes motivos, no puede asistir a un teatro o costearse una entrada. Mercedes era una cantante popular, por eso queremos que todos tengan la posibilidad de reencontrarse con la dulzura y la belleza de las canciones que interpretaba”, subrayó.

“Mercedes Canta contiene la memoria de Mercedes, pero también la memoria de Tucumán, nuestra identidad como provincia. La lista de canciones que interpretamos habla sobre el amor de mi tía por la provincia, su gente y su historia”, adelantó Sosa, quien agregó sobre el espectáculo que “cuenta con un grupo de músicos excelentes que brindarán un show maravilloso, ya que para todos es una gran responsabilidad honrar la memoria de mi tía”.

Fernando de la Orden, en tanto, comentó que “quienes asistan se encontrarán, en primer lugar, con la majestuosidad de un lugar que está completamente renovado y, en lo que respecta al show en sí, con un recorrido por la extensa y destacada carrera de Mercedes, que incluye canciones de tango, folklore, rock y baladas”.

El artista aseguró que para el grupo es “un honor y un enorme compromiso” transmitir la obra de La Voz de América, ya que fue “un símbolo de la tucumaneidad y una de las principales embajadoras de la provincia en el mundo”.

“En sus shows nunca olvidaba incluir una canción sobre Tucumán, lo que permitió que muchas personas conozcan sobre nuestra gente y sus costumbres”, recordó.

Cabe destacar que en el lugar se solicitará la presentación del Pase Sanitario, en formato físico o digital, para certificar el esquema completo de vacunación entre quienes asistan al espectáculo. En esa línea, se respetarán también las medidas de bioseguridad exigidas por el Ministerio de Salud de la Provincia, como el uso de barbijo, la sanitización con alcohol, un cupo máximo de 400 personas y el debido distanciamiento entre las butacas del anfiteatro al aire libre.