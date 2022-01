AMPLIAR Tumbas profanadas en el cementerio de LaTablada

09/01/2022 - Indignante

AMIA denuncia nuevos robos en su cementerio comunitario ubicado en La Matanza

Los actos de vandalismo se vienen sucediendo desde el año pasado. Consternación y desazón de la comunidad ante la reiteración de lo que caracterizan como “ataques” contra un lugar “sagrado y religioso”.

Con “enorme consternación y absoluta desazón ante otro reiterado y repudiable ataque” , AMIA tomó conocimiento en mañana de este domingo del robo de más de 300 placas de bronce de tumbas situadas en el cementerio comunitario de Tablada , ubicado en el partido de La Matanza .

Ya en setiembre y octubre del año pasado, esa necrópolis fue objeto de robos de plazas como así también de destrozos en diferentes tumbas. En todos los casos es señalamiento es que no se brinda la correspondiente protección, a pesar de que está previsto una guardia policial en el lugar.

A pesar de las numerosas denuncias efectuadas en sede policial, y a pesar de los “reiterados e infructuosos reclamos elevados ante las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires” , la institución informó “ que la falta de atención a las exigencias puestas de manifiesto ha generado, durante este fin de semana, una nueva intromisión de desconocidos con fines de cometer robos y destrozos en el lugar ”.

La organización AMIA ha caracterizado estas acciones predatorias como “ ataques ” y en sus manifestaciones públicas señala que “ ante la indiferencia que produjeron las denuncias registradas, AMIA reitera su exigencia a las máximas autoridades del municipio de La Matanza, y del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, para que se investigue en profundidad lo sucedido, y en pos de cumplir con las funciones y obligaciones que les son inherentes, adopten de inmediato las medidas correspondientes para poner fin a los actos de profanación perpetrados ”.

En otro párrafo AMIA puntualiza que en el interior del cementerio de Tablada, hay “ un destacamento de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que no le ha dado la correspondiente relevancia a las cuantiosas denuncias efectuadas. Hasta el momento, no sólo no ha respondido adecuadamente en la prevención de los robos, sino que la asignación de su personal es cada vez menor. Hasta donde se ha relevado, el destacamento se encontraba este fin de semana sin efectivos ”.

El comunicado de prensa señala finalmente que “la repudiable reiteración de robos en el predio afecta y hiere la sensibilidad de los integrantes de la comunidad, cuyos seres queridos descansan en el cementerio, que es –por otro lado- uno de los cementerios judíos más importantes de América”.

Fuente: prensa@amia.org.ar