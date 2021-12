AMPLIAR Evo no descansa e insiste con cambios

30/12/2021 - Evaluación

Evo Morales criticó que los funcionarios no defienden a Lucho Arce

“Mi recomendación pública desde acá: hermano Lucho, se tiene que cambiar a ministros, cambiar es su responsabilidad. (Queremos) ministros que lo defiendan hermano Lucho. Hemos visto, hermanos y hermanas, (al presidente) Lucho solo. No hay quién lo defienda”.

Sigue.

El expresidente de Bolivia y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, criticó a un ministro de Luis Arce, dijo que el pueblo votó por 14 años de gestión en el Estado; además, reveló que propuso “estatizar” las empresas de servicios: CRE, Cotas y Saguapac.

El presidente del Estado, Luis Arce, no llegó a la reunión de evaluación de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, “se ha suspendido su viaje del presidente”, informó Morales a las bases de su organización.

Esta semana se realizó la primera reunión del Gobierno, las principales cabezas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además del presidente Morales y representantes de las organizaciones sociales.

Discrepó con uno de los ministros del gabinete de Arce, aunque prefirió no identificarlo. “No entiendo alguna lectura política, no era Lucho (Arce), algún ministro decía que el pueblo ha votado por tres cosas (…). No voy a levantar el nombre del ministro. Voto dice para mejorar la salud, economía y justicia”, dijo el exmandatario.

Cuestionó que la autoridad además afirme que la economía, la justicia y la salud están bien. “Eso ya no puedo creer”, sostuvo, al señalar que la población el 2020 votó por la revolución democrática y cultural y por las trasformaciones en el país y no solo por esos tres temas mencionados por el ministro.

“Que yo sepa, el pueblo ha votado para que siga la revolución democrática y cultural, el pueblo ha vuelto a votar gracias por los 14 años”, sostuvo Morales frente a una masiva presencia de dirigentes de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico.

Morales estuvo al frente del Estado desde 2005, cuando ganó las elecciones presidenciales, posteriormente se respostuló hasta dos veces, aunque la Constitución prevé la reelección una sola vez.

Observó que se diga que la salud está bien, cuando la salud no es solo las vacunas sino un conjunto de temas, sobre la economía mencionó que está saliendo adelante; en relación a la justica dijo que no solo son detenciones.

“La justicia, cómo demostrar hay más de 10 militares detenidos, policías dados de baja, la presidenta y dos ministros detenidos, y dice que la justicia está bien. La justica no es solo detención, hay que mejorar toda la justicia”, afirmó el exmandatario.

En otro tema, dijo que la “derecha” en relación a la oposición dijo que se cae a “pedazos” en Santa Cruz, porque con el caso ítems fantasmas “es el centro de la corrupción”. Precisó que no solo es un tema de corrupción, sino de la institucionalidad cruceña, manejada por grupos políticos oligárquicos a sus instituciones”.

En ese marco, dijo que ha planteado que “es el mejor momento para estatizar la CRE, Cotas y Saguapac”, en su criterio "sería una profunda transformación, cómo nacionalizar (…) salvo mi responsabilidad planteando", comentó.