29/12/2021 - Cortes

Usuarios movilizados piden que EDET cobre la mitad de la factura de diciembre

Así lo anunció José García, presidente de la Federación de Organizaciones en Defensa de los Consumidores y Usuarios (Fodecus). El dirigente social explicó que desarrollaron la protesta de ayer contra los cortes y los daños que se le ocasionan a los usuarios de EDET por el desabastecimiento de energía en pleno verano.

En diálogo con la prensa, en la vereda de la empresa distribuidora de energía, aseguró que “el gobernador ya expresó que servicio que no se cumple, no se paga, es por eso que exigimos pagar el 50 por ciento de la boleta de la luz en diciembre, y no el cien por cien, por los daños ocasionados. También se expresaron sobre este tema el Defensor del Pueblo y legisladores. Esto indica que la lucha desde Fodecus viene encaminada”, insistió García.

También señaló que "hay que revisar los contratos de concesión, los marcos regulatorios, para cambiarlos. Hay que revisar la conducta de los vocales de los entes de controles y pedirle que den la cara y decirnos qué está pasando. Hay que pedirle al Ministro de la Producción que nos diga qué ocurre. Hay una Dirección de Energía, que tendrá que decir dónde están las inversiones”.

García aclaró que están muy molestos como usuarios no solo por la falta del servicio sino además por el perjuicio hacia la salud. “Se pueden perder vacunas, los hospitales quedaron sin servicios. Es gravísimo. Si no hacemos nada esto continuará. Pagamos un servicio bastante caro que nos genera serias dificultades”, agregó.

Por último, el presidente de Fodecus reclamó: “hace 27 años les otorgaron la concesión y seguimos todos los veranos con el mismo cuento: si llueve, o si hace calor, o si corre viento, pero los daños que les ocasionan a la gente no son resarcidos como deben ser”.