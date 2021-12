AMPLIAR Evo Morales y la corrupción la derecha cruceña

27/12/2021 - Escándalo

Para Evo Morales los contratos fantasmas enriquecieron a políticos y logias racistas de Santa Cruz

El expresidente Evo Morales dijo ayer lunes que los recursos de los ítems “fantasma” (contratos de trabajo truchos) en la Alcaldía, denunciados e investigados por la Justicia, enriquecieron a políticos y logias racistas de Santa Cruz.

“Caso ÍtemsFantasma demuestra que algunos políticos y logias racistas de Santa Cruz se enriquecieron con la corrupción durante décadas mientras usaban al pueblo trabajador para sus paros y movilizaciones antidemocráticas”, publicó Morales en su cuenta de Twitter.

“Con el pretexto de federalismo, intentaron desestabilizar al gobierno y prepararon un nuevo golpe de Estado. Ahora, el pueblo boliviano comprueba que en realidad se querían separar de Bolivia políticamente para robar impunemente (…). Hablaban de democracia, pero practicaban la cleptocracia (poder de los ladrones)”, agregó.

El 22 de noviembre, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, planteó un debate nacional para establecer el federalismo en Bolivia, esa propuesta no representó mayor apoyo por parte de políticos, que incluso aseguraron que “no es el momento”.

En la visión exmandatario y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), los políticos opositores en Santa Cruz son cómplices en el caso de los ítems “fantasma” y les recordó que “la legitimación de ganancias ilícitas es un delito y atenta contra la economía de empresarios honestos, nuevos emprendedores y pueblo trabajador”.

El caso Ítems fantasma se conoció luego de un conflicto familiar. El exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz Antonio Parada, fugado a Brasil, es acusado de promover la creación de al menos 800 puestos de esta índole.

Por ese mismo caso también es investigada la exalcaldesa interina Angélica Sosa, quien tiene detención preventiva en el penal de Palmasola.

El caso de los contratos de trabajo truchos

Luego se destapó el caso de corrupción más sonado del 2021: la aparición de ítems fantasmas en la Alcaldía de Santa Cruz de Sierra. La persona que dio a conocer el hecho, Valeria Rodríguez Paz, denunció que su exmarido, Antonio Parada Vaca, en su cargo de exdirector de Recursos Humanos de la comuna cruceña, junto a otras personas, cobraba los sueldos de estos 800 ítems ilegales.

En las primeras denuncias que realizó Valeria, señaló que investigó a su expareja tras encontrar movimientos sospechosos en cuentas de dinero. “Él me estaba quitando todo y no me quedé callada. Investigué y encontré un monstruo, una red delincuencial brutalmente grande, cuya cabeza es Angélica Sosa”, denunció.

De los investigados: Antonio Parada Vaca, Guillermo Parada Vaca, Julio Herbas, Mery Balcázar, Javier Cedeño y Javier Carrasco, además de los exalcaldes, Percy Fernández y Angélica Sosa, tres tienen detención preventiva: Herbas, Cedeño y Sosa.