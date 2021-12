AMPLIAR El excandidato al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra por la organización política Demócratas, Roly Aguilera

21/12/2021 - Justicia

Piden que se investigue a Camacho pro corrupción en campaña electoral

El excandidato al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra por la organización política Demócratas, Roly Aguilera, cuestionó que la Gobernación cruceña a cargo de Luis Fernando Camacho opte por denunciar corrupción en su contra. Ante los hechos, exigió una investigación para que se demuestren las acusaciones.

Sigue.

El secretario de Justicia de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez, denunció el lunes que en la gestión del exgobernador Rubén Costas se destinó presuntamente un presupuesto público superior a Bs 700.000 correspondiente a la información de lucha contra el COVID-19 para apoyar la candidatura de Aguilera a la alcaldía.

“No es la primera vez que hace la Gobernación, lastimosamente, este tipo de denuncias. Por ejemplo, cuando denunciaron un disco duro del Servicio Departamental de Salud, salimos contundentes y dijimos que haya una investigación y que se lleve adelante el proceso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo hicieron? También, salieron a denunciar al Servicio Departamental de Deportes y salió nuestro director y aclaró todo”, dijo Aguilera, en un reporte de la red Unitel.

La polémica en Santa Cruz se genera en un contexto marcado por las investigaciones en el caso de 800 ítems fantasmas en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra durante la gestión del exalcalde Percy Fernández.

“Que se lleve adelante una investigación, que se lleve adelante un debido proceso, que hagan lo que corresponde. Yo estoy aquí, no me he ido y no me voy a ir”, pidió Aguilera.

El lunes, el Secretario de Justicia de la Gobernación cruceña dijo que el Gobierno departamental cuenta con constancia de que en la gestión de Costas se desvió recursos públicos para difundir la imagen de Aguilera en plena emergencia por la pandemia.

Indicó que se usó publicidad digital con una suma superior al de Bs 200.000 y, en el caso de la propaganda de calle, un monto superior de Bs 500.000.

AQB / Agencia Boliviana de Información