20/12/2021 - Chile

Gabriel Boric de visita en La Moneda

Gabriel Boric mostró el nuevo rostro del poder, en su primer día como presidente electo: se bajó del automóvil que lo trasladaba a La Moneda para saludar a la gente y luego se dirigió a la reunión con el mandatario saliente, Sebastián Piñera.

De traje, con camisa celeste y sin corbata, llegó minutos antes de la hora prevista a la sede de gobierno para conversar con aquellos que querían este primer día, tras su amplio triunfo en el balotaje del domingo donde obtuvo el 55,87% de respaldo ciudadano frente al 44,13% de su rival, el ultraderechista de Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

Con la mano en el corazón -gesto similar al de la expresidenta Michelle Bachelet-, el exlíder estudiantil se aproximó a los ciudadanos y se tomó fotografías con ellos.

También conversó con un niño y recibió regalos: les tomó una foto antes de entregárselos a un asesor.

El ministro portavoz de La Moneda, Jaime Bellolio, lo recibió a la entrada, se saludaron con un apretón de manos -ambos tienen pasado como dirigentes estudiantiles- y compartieron antes de dar inicio al encuentro con Piñera, reunión protocolar, de trabajo y coordinación en miras al cambio de mando.

Al término del encuentro, en el cual también participaron el diputado Giorgio Jackson y la doctora Izkia Siches, del equipo más estrecho de Boric junto a ministros del gabinete, el presidente Piñera reseñó los temas que abordaron.

En forma privada, dijo, trataron temas internacionales en los cuales le pidió su opinión porque hay que resolver en las próximas semanas.

Después analizaron las materias de la pandemia, el proceso de vacunación, la recuperación de los empleos, la reactivación de la economía, seguridad ciudadana y orden público, la sequía, las pensiones, energía, hidrogeno verde.

A su turno, el presidente electo adelantó que en la segunda quincena de enero dará a conocer los nombres de las personas que integrarán su gabinete, pues dijo estar "conscientes que es importante para el país otorgar certezas".

Hoy el Indice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA) de la Bolsa de Comercio de Santiago cerró con una caída de 6,18% para quedar en 4.088,26 puntos tras haber abierto en 4.032 puntos, mientras el dólar terminó el día en 843 pesos luego de haberse cotizado en las primeras horas de este lunes en 875 pesos la unidad.

Boric recalcó que "vamos a tener un traspaso de mando ordenado, institucional, donde el aparato del Estado se pone en función de que la democracia funcione".

Añadió que "tanto la visita de José Antonio Kast ayer, como la reunión de trabajo que tuvimos hoy día con el Presidente Piñera y sus ministros, me parece que hablan bien de nuestro país. Es algo que yo valoro y espero podamos profundizar"

Calificó la reunión como de "altura de miras, como corresponde entre un Presidente en ejercicio y un Presidente electo", añadiendo que "hoy día estamos más conscientes de los tremendos desafíos que vamos a tener que abordar".

"Me voy tranquilo, porque vamos a tener un traspaso de mando institucional en donde el aparato del Estado se pone a disposición de que la democracia funcione. Eso es una buena noticia para Chile", añadió.

Al insistirle sobre el gabinete que lo acompañará Boric dijo que por ahora no se puede dar "nombres que pueda hacer público".

"Estamos iniciando las conversaciones... Porque también hubiese sido de muy mal gusto empezar a tener esas conversaciones antes de consolidada la victoria de ayer. Haremos todo lo posible para que los procesos sean rápidos", acotó.

"Nosotros no vamos a retroceder del criterio paritario. Las mujeres van a ser protagonistas. He conversado con los partidos políticos; esto no va a ser una lógica de cuoteo ni de imposición: acá es facultad exclusiva y excluyente del Presidente nombrar a sus ministros. Esa característica se va a mantener", añadió.

Aclaró que van a "incorporar a los mejores, a las personas más capacitadas y, seguro, que varios de ellos serán independientes".

Consultado por la reacción de los mercados a su holgado triunfo en segunda vuelta, el Presidente electo aseveró que "estamos analizando y revisando todo este tipo de movimientos.

Me parece que las decisiones democráticas no debieran estar sujetas presiones que van por carriles distintos a los democráticos".

Valoró el lugar que mantuvo Chile en las clasificadoras de riesgo "pese a todas las dificultades" que han experimentado y "la expansión del gasto fiscal durante este año", enfatizando que mantiene la idea de que "Chile tenga las cuentas claras, una macroeconomía ordenada, porque si no las reformas que se puedan hacer se terminan retrocediendo".

También fue requerido por los indultos a los presos del estallido social de octubre de 2019, dijo que "en Chile, desgraciadamente, todavía sigue existiendo impunidad, tanto de los crímenes que sucedieron en el pasado durante la dictadura militar, como también hoy día a propósito de las graves violaciones a los DDHH que se realizaron en el estallido social".

"He conversado mucho con familias de víctimas, he conversado con: Gustavo Gatica, Fabiola Campillai (ambos quedaron ciegos por la represión de Carabineros) Una de nuestras prioridades es que exista verdad, justicia, reparación y, por cierto, no repetición", dijo el mandatario comprometiéndose nuevamente.

(ANSA).