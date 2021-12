17/12/2021 - En General

Salud organiza el funcionamiento de las guardias durante las fiestas

Los directores y jefes de emergencias de hospitales centrales que reciben una mayor cantidad de demanda en estos tiempos se reunieron con Miguel Ferre Contreras.

El secretario Ejecutivo Médico de Siprosa, Miguel Ferre Contreras, estuvo reunido con directores y jefes de emergencias de hospitales centrales que reciben una mayor cantidad de demanda en estos tiempos para poder brindar respuesta a las necesidades de la población.

Hemos procurado organizar bien el sistema de salud, recordando algunas cuestiones que venimos trabajando y haciendo hincapié en qué tipo de patologías van a recibir los distintos efectores, de manera que estemos organizados y, sobre todo, para que la Dirección de Emergencias sepa dónde deben trasladar a los pacientes en el caso de eventuales accidentes o frente a cuadros clínicos de gravedad¨, dijo Ferre Contreras.

Además, señaló: ¨Con el perfil neuroquirúrgico que tiene el Padilla, lo que se refiera a traumatismo encéfalo craneano grave serán derivados allí, lo que tenga que ver con patologías cardíacas o pacientes quemados, al Centro de Salud, el hospital Avellaneda y el Eva Perón se ocuparán de cuadros clínicos y se vio también la forma de colaborarle desde las diferentes especialidades al hospital de Niños¨.

En tanto, declaró que desde el Siprosa pretenden que para estas fiestas las guardias estén sin pacientes, que no haya accidentes, que no deban lamentarse hechos que pongan en riesgo la vida de las personas, por lo que recomendó que no se use pirotecnia -si lo hacen que sea de manera responsable-, que los adultos no permitan que los más chicos tengan al alcance fuegos de artificio que pueden producir accidentes graves y pueden dejar grandes secuelas.

Al mismo tiempo, el secretario Ejecutivo Médico solicitó a quienes manejan, que no ingieran alcohol: ¨Muchas veces después de las 00 horas por querer ir a saludar a amigos o familiares, o por asistir a una fiesta, los conductores aumentan la velocidad estando alcoholizados. Por eso queremos recordar que venimos de dos años complicados de pandemia, que todos nos merecemos celebrar en paz y esto va a depender de la responsabilidad de cada uno a la hora de evitar accidentes y quemados¨.

Considerando la situación epidemiológica actual, el funcionario solicitó que los festejos tengan un número acotado de personas, ya que nadie está exento de estar incubando Covid. ¨Cuanto más pequeñas sean las reuniones, menos impacto epidemiológico vamos a tener¨, aseguró.

Por otra parte, el referente adelantó que próximamente se reunirán con los efectores del área sur de la provincia que también manejan un gran volumen de población y cuentan con centros sanitarios de alta complejidad que, de igual manera, serán receptores de este tipo de pacientes.

Por su parte, el director de Emergencias 107, Francisco Barreiro, expresó: ¨Teniendo en cuenta que, mayormente son pacientes poli traumatizados por accidentes de tránsito, les recomendamos que si van a manejar no consuman alcohol, que usen el cinturón de seguridad, casco, que respeten las señales de tránsito y que no excedan la velocidad¨.

Teniendo en cuenta que hay mucha violencia en la sociedad y que cualquier episodio puede ser detonante o causante de una tragedia, llamamos a la conciencia de la población y les pedimos que este tiempo se viva con tranquilidad y armonía en familia¨, cerró.