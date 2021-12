AMPLIAR El gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, quiere ser presidente

16/12/2021 - Presidenciales

Doria apuesta por la economía para ganar espacio en la carrera electoral

Encuesta muestra al gobernador con solo el 3% de intenciones de voto, muy por detrás de Lula, Bolsonaro y Sergio Moro. El gobernador y precandidato a la presidencia del PSDB, dijo que la rápida recuperación económica en São Paulo lo ayudará en la carrera electoral.

Doria, que inició su carrera política hace unos seis años, tiene un camino difícil para viabilizar una candidatura central en una disputa hasta ahora dominada por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y por Jair Bolsonaro (PL).

Una encuesta del IPEC publicada el martes mostró a Doria con solo el 3% de las intenciones de voto, muy por detrás de Lula, Bolsonaro y el ex juez Sergio Moro.

A pesar del pronóstico electoral desfavorable hasta ahora, Doria, de 63 años, no tiene miedo. Se espera que São Paulo, que representa alrededor de un tercio del PIB del país, crezca alrededor de un 6% este año, dijo, muy por encima de las estimaciones para la economía nacional. Este impulso probablemente se extenderá hasta el próximo año, y el equipo económico del estado pronostica un avance del 1.8%.

Legado económico

Aunque los pronósticos para São Paulo son más altos de lo que esperan algunos economistas (Thais Zara, economista senior de LCA Consultores, dice que el estado probablemente crecerá un 5,3% este año y un 0,7% el próximo), todavía están por encima del ritmo nacional.Los analistas estiman que Brasil crecerá un 4,65% en 2021 y solo un 0,5% en 2022, o incluso se estancará más en la recesión.

El legado económico, que el gobernador considera su mejor activo, es también el mayor problema de Bolsonaro. La economía de Brasil cayó en una recesión técnica, interrumpiendo la recuperación pospandémica.

“Donde hay desconfianza, inestabilidad e irresponsabilidad como en el gobierno de Bolsonaro, esto se traduce en inflación y descontrol”, dijo Doria. “La economía estará en el corazón de la campaña y ahí es donde Bolsonaro sufrirá porque ahí es donde no le va bien, con la inflación erosionando el poder adquisitivo de la población. Los que comían carne ya no comen carne, los que seguían viajando ya no viajan, los que compraban ropa cada cuatro meses ya no compran ”.

El precandidato a la presidencia dijo que Brasil debe mostrar compromiso con las reglas fiscales, incluido el techo de gasto que limita el crecimiento del gasto público, mientras atiende a los más necesitados. Definió su política económica como “social liberalismo”.

Ayuda Brasil

Doria no se comprometió a mantener Auxílio Brasil, antes Bolsa Família, ahora rebautizada por Bolsonaro, en su formato actual, y dijo que los beneficios deberán estar vinculados al empleo y la educación. Quien no trabaja, dijo, no gana nada.

"En nuestro gobierno, no vamos a dar dinero a los que no trabajan", dijo. "Entregar dinero a la población más pobre sin ninguna compensación por el trabajo es una falta de respeto al principio de dignidad".

Gobernador electo en 2018 como parte de la misma marea antiizquierdista que llevó a Bolsonaro al poder, Doria rompió con el presidente en 2019, convirtiéndose en una voz contra el enfoque errático del gobierno federal ante la pandemia.

Durante la entrevista de una hora, se refirió a Bolsonaro como "negacionista", "autoritario" y "desprevenido".

Está apostando por su preparación y la de su equipo para ser viable como candidato de tercera vía que intentará romper la polarización izquierda-derecha. Aunque está hablando con la mayoría de los candidatos presidenciales, a excepción de Bolsonaro y Lula, con quienes "el diálogo no es una opción", la decisión sobre las pizarras solo se tomará en abril o principios de mayo, según él.

Investiga

Quedarse atrás en las encuestas no es exactamente algo nuevo para Doria. Cuando se postuló en 2016 para la alcaldía de São Paulo, tenía el 1% en las primeras encuestas y terminó ganando en la primera ronda.

“Nunca he dado un paseo más que para llegar al destino”, dijo.

El gobernador también espera que otro logro lo impulse: las vacunas. Doria alcanzó prominencia nacional a principios de este año liderando los esfuerzos para obtener vacunas contra el coronavirus, lo que Bolsonaro continúa cuestionando.

Bajo el liderazgo de Doria, el estado de São Paulo cerró un acuerdo con la china Sinovac Biotech para traer las primeras dosis de agentes inmunizantes contra Covid-19 al país, lo que obligó al gobierno federal a reaccionar rápidamente para iniciar la vacunación al mismo tiempo.

Si bien los ataques de Bolsonaro durante la pandemia, que el llamado de los gobernadores a que la gente se quede en casa hundió la economía en una crisis, ha afectado su popularidad, Doria dice que hay tiempo antes de la votación de octubre para revertir esa percepción. Ha estado siguiendo de cerca los resultados de las encuestas de opinión cualitativas para comprender por qué su tasa de rebote sigue siendo alta.