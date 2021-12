16/12/2021 - En General

Un contacto estrecho de caso positivo debe mantenerse aislado 14 días

El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, recomendó enfáticamente a las personas que son contactos estrechos de casos positivos de CIvid-19 mantener un asilamiento de 14 días a partir de la confirmación.

Siguiendo la situación epidemiológica actual de Tucumán, el funcionario puntualizó que “supongamos que hoy tal persona tuvo contacto con alguien positivo, no tiene sentido y no está indicado que vaya mañana a hisoparse, no tuvo tiempo de enfermarse ni hacerse positivo. Incluso sin aparecer ningún síntoma, puede dar luego positivo su análisis y contagiar a otros durante los 14 días”, explicó la autoridad.

Por lo tanto, quien tiene un contacto estrecho o es conviviente de una persona positiva, debe aislarse dos semanas.

Respecto a cuándo se debe hacer el hisopado, el funcionario sostuvo que no debe ser antes de los 10 días. “Hay pacientes que se hacen el testeo a los cinco o seis días, dan negativo, vuelven a su trabajo o vida normal y pueden estar contagiando”, advirtió.

Asimismo, expuso que la variante original tenía un periodo de incubación entre 5 a 15 días, mientras que las cepas nuevas varían entre 2 a 4. Pero esto no quiere decir que si la carga viral es baja, después la persona no pueda transformarse en positiva luego del quinto día.

“Contacto estrecho es originalmente estar con una persona positiva más de 15 minutos, sin uso del barbijo las dos personas, en un lugar cerrado. Hoy estamos hablando de que no es necesario estar al menos 15 minutos, es más bajo el tiempo. Puedo estar en un colectivo o un cajero automático durante cinco minutos y ya es suficiente para contagiarme”, continuó.

Entonces, si un individuo da positivo, se considera que todos los contactos estrechos y los convivientes se pueden transformar en COVID positivo.

“Ayer tuvimos más pacientes internados, estamos alrededor del 60 por ciento, de los cuales el 25 por ciento son pacientes COVID, el resto de la internación es No COVID (accidentados o por otras patologías). Tenemos capacidad todavía, pero de cada 100 positivos, cinco pueden requerir una internación y de ellos, dos pueden fallecer”, aseguró.

En las Fiestas

Sobre cómo van a funcionar los centros de testeos y nodos durante las fiestas, Medina Ruiz confirmó que “va a depender de la cantidad de personas que acudan a vacunarse. Seguramente tendremos nodos de testeos porque eso nunca hemos parado, quizás ajustaremos los horarios. Les pedimos que si queremos pasar unas fiestas felices tenemos que seguir cuidándonos, hay una alta transmisión viral; la amenaza de la variante Ómicron está en el mundo, en la región, en nuestro país. Estamos charlando con otros colegas y dicen que es increíble la capacidad de contagio que tiene, quizás no afecte en forma grave pero contagia más que Delta. Sigamos con todas las recomendaciones que dimos desde el principio: higiene de manos, uso del barbijo, estar al menos dos metros separados, es muy importante para evitar que se contagien”, cerró.