AMPLIAR Ultimo debate antes del balotaje presidencial en Chile. José Atonio KAst y Gabriel Boric (foto Ansa)

15/12/2021 - Balotaje

Ironías y contraataques en el último debate presidencial chileno

Suspicacias, embestidas, réplicas, contra réplicas y un examen de drogas marcaron el último duelo verbal presidencial por televisión entre los dos candidatos presidenciales de Chile, José Antonio Kast, de extrema derecha, y Gabriel Boric, de izquierda, de cara al balotaje del 19 de diciembre.

Sigue.

Gobernabilidad, sistema tributario, pensiones, cultura, fueron algunos de los temas consultados por los cuatro periodistas que participaron durante las más de dos horas de programación.

Kast tuvo que responder por los miembros de su partido, cuyos dichos discriminatorios han sido condenados e incluso un diputado electo tuvo que renunciar a la fuerza. A juicio del candidato, no va a haber problemas en conciliar a los republicanos con gente de la derecha moderada, pues "vamos a ser un gobierno integrador tenemos proyecto común que es Chile".

La misma pregunta a Boric, pero interrogándole sobre la participación de democratacristianos y socialistas en su gobierno, el diputado respondió que "nosotros estamos disponibles en convocar a todos los que quieren colaborar en un gobierno transformador con estabilidad, y vamos a tener las puertas abiertas".

Destacó el acuerdo programático con las candidaturas derrotadas de centro izquierda de Yasna Provoste y Marco Enríquez-Ominami, del partido Progresista.

El líder del partido Republicano fue consultado por las garantías de diálogo que podía dar en un contexto de conflicto, como el estallido social de octubre de 2019, cuando él rechazó el acuerdo político del 15 de noviembre que desactivó las protestas. Kast sostuvo que en ese momento "la pregunta es quién generó esa violencia".

Argumentó que "nosotros nos oponíamos a un acuerdo forzado por la violencia y echamos de menos que todos los líderes condenaran la violencia".

Añadió que, si él hubiese estado en el rol del presidente Sebastián Piñera, "no habríamos llegado a ese nivel crítico" y atribuyó los hechos a que "el gobierno llegó tarde a aquellas circunstancias que creaban descontento".

Frente a la acción de Carabineros frente a las protestas, Kast defendió que "Carabineros tiene que cumplir con la ley" y acusó que "en esto dos años no han tenido el respaldo que corresponde de la autoridad política. Nosotros queremos modificar el comité, y las personas que no pidan autorización no podrán manifestarse. Aquí va a haber paz".

Boric ratificó que "la ley tiene que cumplirse" pero aclaró que no va a permitir el uso de armas con perdigones para el control de manifestaciones por parte de Carabineros.

Un tema que incomodó a Kast fue sus posturas sobre la diversidad sexual, cuando habló de dictadura gay a propósito de que La Moneda puso los colores del arcoíris. También cuando escribió una columna desconociendo la condición de transexual de la actriz Daniela Vega. El ultraderechista afirmó esta noche que "ella nace hombre, ella percibe que es mujer, y hoy hay una ley que debe respetarse". Al ser interpelado, reconoció que "no lo volvería a escribir, más allá de esos términos".

Boric apuntó que en un eventual gobierno suyo "las diversidades y las disidencias van a ser acogidas".

En impuestos, hubo coincidencia en que los más pobres pagan más impuestos en proporción a lo que ganan y agudizan la desigualdad.

Para Boric, "la mayor recaudación proviene del Impuesto al Valor Agregado (IVA), consumen todo lo que tienen", por lo que "tenemos que apuntar en el largo plazo a una mejor distribución del ingreso, mejorar los contratos de invariabilidad tributaria y terminar con las exenciones y elusiones".

Kast compartió que "el IVA es el impuesto que más afecta a los más pobres y por eso planeamos rebajarlo, pero nuestro equipo nos dijo que no podríamos avanzar tan rápido, entonces planteamos ir con aportes directos a los que más lo requieren".

En cuanto al impuesto a los combustibles, los dos candidatos mostraron diferencias porque Boric es partidario de subirlo y subsidiar a sectores de localidades extremas o que su vehículo sea su arma de trabajo. Además, apuntó que las mineras no lo pagan y a los transportistas de carga se les devuelve el 80%.

Kast es partidario de bajarlo y no modificarlo en caso de camioneros y mineras.

En una de las campañas que ha sido considerado de las más sucias, por las acusaciones y fake news, Kast volvió a atacar a Boric por la denuncia de un acoso, lo que fue desmentido por la propia víctima, y adelantándose Boric a lo que venía le mostró un examen de drogas que se había hecho en la Universidad Católica.

En las redes sociales y analistas destacaron la maniobra del candidato de izquierda que dejó sin argumentos a su contrincante.