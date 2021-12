14/12/2021 - Anuncios

Nación invertirá más de $33 mil millones en obras para Tucumán

Las propuestas consisten en obras de infraestructura y sanitarias para municipios del interior, proyectos comunitarios, de tratamiento de residuos, cuidado de la infancia, acceso a la justicia, avances en la ciencia, tecnología, transporte, entre otras.

Durante la reunión del Gabinete Federal, en el Complejo Polideportivo Municipal de la capital alterna del país Monteros, el presidente, Alberto Fernández, anunció diferentes obras e iniciativas para Tucumán. Las inversiones, que serán canalizadas a la provincia por medio de las áreas del gobierno nacional, totalizan los $33.182.228.389 pesos.

Participaron de la reunión el gobernador, Osvaldo Jaldo, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur. Mientras que la comitiva nacional estuvo integrada por los ministros Daniel Filmus (Ciencia, Tecnología e Innovación), Matías Lammens (Turismo y Deporte), Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat), Claudio Moroni (Trabajo y Previsión), Eduardo “Wado” de Pedro (Interior), Martín Soria (Justicia y Derechos Humanos), Aníbal Fernández (Seguridad), Tristán Bauer (Cultura), Julián Domínguez (Agricultura, Ganadería y Pesca), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Jorge Taiana (Defensa); y el secretario de obras Públicas de la Nación, Martín Gill.

Antes de iniciar la reunión del Gabinete Federal, el Presidente de la Nación dijo que “son encuentros que hacemos con gran parte del equipo, yendo a distintas provincias para ver in situ lo que está pasando en cada lugar, poder escuchar y tener un diálogo claro con los gabinetes provinciales”.

En ese sentido, el Presidente explicó que “allá por 1800, cuando el siglo XIX terminaba, algunos argentinos pensaron que la Argentina debía construirse en torno al puerto de Buenos Aires, así está planteado el ferrocarril, llevando la riqueza del interior al puerto para que la Argentina exporte. Todo esto generó un sistema injusto que generó una Argentina Central y una periférica al norte y al sur, una estructura que funciona desde hace más de un siglo, pero hay que cambiarla. No es posible que un chico del norte piense que puede encontrar mejor suerte en los suburbios de las ciudades de Córdoba, Rosario o Buenos Aires”.

Por eso, remarcó Fernández "es que necesitamos poner en valor al norte argentino, porque tiene mucho valor y riqueza no explotada”.

El Presidente llamó a construir, después de la pandemia, “un país más justo, con más equilibrio, más equitativo, porque no estamos condenados a la desigualdad que hoy vivimos”.

En esa línea, sostuvo que “el federalismo no es solo un discurso; es convocar al desarrollo integral del país, es pensar la Argentina entera y salir de una planilla Excel que dice cuánto exportamos; es empezar a ver caso por caso cómo vamos con el desarrollo”.

Las capitales alternas fueron promovidas para que el Gobierno pueda “salir de Buenos Aires para ir, ver y escuchar. Hoy me llevo la forma en que Tucumán progresó con un sistema judicial más moderno y ágil, que puede ser útil para otros”.

Por su parte, el gobernador Jaldo sostuvo: “Quisiera sintetizar las palabras en un 'gracias' en nombre de todos los tucumanos; siempre que el presidente vino a Tucumán nunca lo hizo con las manos vacías. Y esto es una muestra más de eso. Le agradezco el trabajo que hizo cada uno de los ministros del Gobierno nacional. Para llegar a esta instancia trabajamos en diferentes proyectos que nos permitieron firmar los convenios”.

Asimismo, el primer mandatario provincial dijo: “Ahora tenemos que ejecutar estos proyectos lo antes posible, porque esta es la reactivación de la Argentina y de Tucumán. Esto tiene que ver con generar puestos de trabajo en el país y la provincia”.

Presidente cuente con nosotros para todas las decisiones que tome, lo vamos a estar acompañando”, concluyó el Gobernador.

Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior, dijo: “Esta es la construcción de una Argentina federal después de años de concentración de la riqueza alrededor del puerto de Buenos Aires. Esto fue una promesa de campaña y es un concepto que atraviesa a cada uno de los ministros presentes”.

Con estos más de $33 mil millones reafirmamos que para nosotros el federalismo no es un discurso, es el plan nacional de obras más grande la historia. El Presidente define y ejecuta todas las políticas públicas en función de una Argentina Federal. Estas obras reafirman una decisión y una voluntad. Son hechos concretos para mejorar la calidad de vida de los tucumanos.”, añadió el ministro de Pedro.

A su turno, Manzur subrayó: “Lo que se acaba de firmar son deudas históricas que el Gobierno nacional tiene con el norte argentino”.

Y explicó: “Cuando uno ve los indicadores, el norte siempre estuvo por debajo de la media nacional. Hubo épocas donde se cerraron fábricas, se perdieron fuentes de trabajo y las personas empezaron a migrar, y así se engrosó gran parte de la gente que hoy vive en Buenos Aires”.

“Por eso hay que dotar al interior de infraestructura, logística y capacidad para generar trabajo. Hoy estamos dando un paso más, convirtiendo aquello que era una promesa en hechos concretos. Esta es una inversión del Gobierno nacional para estimular el desarrollo y generar oportunidades en el norte argentino y mirar hacia un futuro mejor”, cerró.

Resumen de proyectos firmados

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – INVERSIÓN: $1.076.000.000

Anuncio de la construcción de Centro Ambiental para el Tratamiento Integral de Residuos Urbanos en la provincia de Tucumán

Entrega maquinaria y bienes para la gestión integral de residuos en Monteros

Anuncio de Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de captación y aprovechamiento energético de biogás provenientes del Relleno Sanitario “Overa Pozo”

Ministerio de Ciencia y Tecnología – INVERSIÓN TOTAL: $375.184.586

Firma de Carta de Intención para la realización del Primer Parque de Producción Social. La iniciativa está destinada a la creación de estructuras productivas orientadas a atender problemas sociales.

Anuncio de la Construcción del Instituto Superior de Investigaciones Biológicas

Ministerio de Agricultura – INVERSIÓN TOTAL: $1.446.514.165

Anuncio de Inversión para Obras de Agua para riego y Obra de Reacondicionamiento de caminos en el marco del programa GIRSAR (Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural).

Anuncio de inversión para Proyectos productivos que incluyen inversión, asistencia técnica y obras de acceso al agua en el marco de los programas PROCANOR, PISEAR y PRODECCA

Anuncio de firma de convenios en el marco de la Emergencia Agropecuaria- programa de maquinaria para caminos rurales

Anuncio de firma de convenio para Agricultura Familiar, Campesina e Indígena - Programa de promoción del trabajo, arraigo y abastecimiento local (PROTAAL)

Anuncio de inversión por el Fondo Especial del Tabaco (FET)

Ministerio de Desarrollo Social – INVERSIÓN TOTAL: $ 237.625.114

Firma de convenio para la realización de obras en el marco del Proyecto de Obra Temprana Barrio Mataderos, Monteros.

Firma de Convenio para la puesta en marcha de OCHO (8) playones multideportivos accesibles.

Anuncio de inversión para el fortalecimiento del Jardín Maternal Municipal de Monteros.

Anuncio de la Construcción de un CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL en el departamento de Monteros.

Ministerio de Justicia

Apertura de nuevo Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) en Tafí Viejo. El CAJ va a atender de lunes a viernes de 8 a 13hs en Sáenz Peña 263.

Nuevo CAJ Itinerante en el Espacio de Memoria “Escuelita de Famaillá”. Apertura: febrero 2022.

Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat – INVERSIÓN TOTAL: $ 9.788.894.903

Anuncio de la Financiación de 44 viviendas para pueblos originarios. En las localidades de Amaicha del Valle y Colalao del Valle.

Anuncio de la firma de No Objeción Técnica Firmada en el marco del programa Casa Activa. Se trata de 32 viviendas + Centro de Día en la localidad de San Miguel de Tucumán.

Anuncio de financiación de la construcción de 16 viviendas bajo modalidad de eficiencia energética.

Firma de acta entrega de No Objeciones Técnicas (NOT) PROGARAMA RECONSTRUIR.

Se entrega la No Objeción Técnica (NOT) para ONCE (11) proyectos de Terminación de un total NOVECIENTAS CINCUENTA Y DOS (952) viviendas en la Ciudad de San Miguel de Tucumán.

Firma de ACTA COMPROMISO, en el marco del Plan Nacional de Suelo Urbano, para el financiamiento de obras en el programa de Lotes con Servicios. Se trata de 413 lotes en los municipios de La Cocha; Aguilares; Los Bulacio y Los Villagra; y Las Talitas - Villa Mariano Moreno.

Firma de Acta compromiso en el marco del programa PROCREAR por la aprobación de un Proyecto de desarrollo urbanístico integral.

Firma de Acta compromiso en el marco del programa Casa Propia – Construir Futuro, para destinar 350 viviendas del cupo provincial a los municipios de “Monteros” y “Alderete”. Cantidad de viviendas para Montero: 150. Cantidad de viviendas para Alderete: 200.

Ministerio de Turismo y Deporte – INVERSIÓN TOTAL: $ 536.410.000

Anuncio de inversión para financiar la primera etapa de la construcción del Centro de Desarrollo y Entrenamiento en Altura en el municipio de Tafí del Valle, Tucumán.

Anuncio de inversión para llevar adelante el proyecto de recuperación de la Estancia Jesuita de La Banda.

Ministerio de Transporte

Firma de convenio para la implementación de la Tarjeta SUBE en Tucumán

Anuncio de Inicio de obras del Nodo Logístico Cevil Pozo

Ministerio de Desarrollo Productivo – INVERSIÓN TOTAL: $ 400.000.000

Firma de convenio para el establecimiento en Tucumán de la Línea de Desarrollo Federal para el Financiamiento de Inversión Productiva.

Firma de Convenio de Colaboración para el desarrollo de actividades de Economía del Conocimiento.

Ministerio de Seguridad – INVERSIÓN TOTAL: $22.500.000

Firma de Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la provincia de Tucumán-

Firma de Convenio Específico de Colaboración - Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final (PRO.DE.CO)

Anuncio de otorgamiento de subsidios a entidades de Bomberos Voluntarios.

Ministerio de Obras Públicas – INVERSIÓN TOTAL: $ 17.095.000.000

Anuncio de financiamiento otros 3 Centros de Desarrollo Infantil en las comunas de Santa Lucía, Villa Quinteros, Santa Rosa y León Rougés del Departamento de Monteros

Anuncio de finalización de la obra de Pavimentación y Cordón Cuneta del Barrio San Carlos, en el marco del Plan Argentina Hace.

Anuncio de la Emisión en diciembre de 2021 de la No Objeción Técnica para la licitación de la obra del Canal de Alivio Sur del Arroyo El Tejar en el Municipio de Monteros.

Anuncio del Financiamiento de la elaboración del Proyecto Ejecutivo de Desagües Pluviales del Canal Monteagudo, enmarcado en el Plan Director de la localidad, para la mitigación del riesgo de inundación en el casco céntrico de la Ciudad de Monteros.

Anuncio del Financiamiento de la Ampliación de Redes Colectoras y Conexiones Domiciliarias Cloacales, y la Ampliación de Red de Agua Potable para los barrios de Nuevo Tejar, Portal del Sol, San Cayetano, Villa Elina, San José y Barrio 69 Viviendas del Municipio de Monteros.

Anuncio de inicio en diciembre de 2021 de la obra Canal Independencia, en la localidad de Bella Vista

Anuncio de Inicio en diciembre de 2021 de la obra de Pavimentación, Alumbrado, Espacio Verde y Desagüe en distintos barrios del tejido municipal de la jurisdicción de Aguilares.

Anuncio de llamado a Licitación en diciembre de 2021 de la construcción de la Planta de Tratamiento Líquidos Cloacales Famaillá.

Anuncio de la Emisión en diciembre de 2021 de las No Objeciones Técnicas requeridas para la licitación de las obras de Terraplenes de Protección Ciudad de Lamadrid, Terraplén y Defensas río Conventillo y protección del margen izquierda y ampliación de Cauce Río Marapa, en los departamentos Graneros y Chicligasta.

Anuncio del Financiamiento de Nuevas Obras de Agua y Saneamiento para la Provincia de Tucumán, en el marco del Programa Federal de Saneamiento (PROFESA) del ENOHSA.

Anuncio del Financiamiento de la Puesta en Valor del Registro Civil de la localidad de San Miguel.

Anuncio del Financiamiento de los Parque Tafí Viejo, en el marco del Programa de Parques Argentinos.

Anuncio del Financiamiento de la Primera Etapa de Compra de Materiales mediante UNOPS, para doce jurisdicciones de la Provincia.

Firma de Acta para el financiamiento de la obra de Renovación Urbana, Semipeatonalización y Mejoramiento del espacio Público en Monteros.

Firma de Acta para el financiamiento de la construcción del Complejo Penitenciario Benjamín Paz.

Firma de Acta para el financiamiento de 21 Nuevos Centros de Desarrollo Infantil.

Firma de Acta para el financiamiento del Parque Tafí Viejo, en el marco del Programa Parques Argentinos.

Ministerio del Interior – INVERSIÓN TOTAL: $ 934.601.632

Anuncio de financiamiento para la creación del asiento del Comando de Región IV “TUCUMAN” de Gendarmería Nacional. La obra consiste en la restauración y re funcionalización de los galpones pertenecientes al FFCC Belgrano Cargas en la Ciudad de San Miguel de Tucumán.