AMPLIAR Primera reunión de la Runasur

13/12/2021 - Evo Morales

Confirman suspensión de cita Runasur en Perú por motivos sanitarios

La situación sanitaria que afronta Perú por una inminente tercera ola de contagios de Covid-19, determinó la suspensión de una reunión de la articulación de movimientos sociales Runasur, confirmó ayer uno de sus impulsores.

Sigue.

El líder del partido de gobierno Perú Libre, Vladimir Cerrón, hizo el anuncio tras reconocer el Ejecutivo que Runasur no amenaza a la soberanía nacional y descartar por ilegal el pedido de impedir el ingreso del expresidente boliviano Evo Morales, promotor de la cita.

Tras evaluación sanitaria, la Comisión Técnica de Runasur acaba de suspender el evento programado para el 20 y 21 de diciembre en la ciudad de Cusco, Perú, expresó Cerrón sobre la cita, cuyo nombre fusiona la voz quechua Runa (hombre o pueblo) con la sigla de la Unión de Naciones de América del Sur (Unasur).

La posibilidad de que la temporada de fiestas de fin de año propicie un aumento de contagios de Covid-19, determinó que el Ministerio de Salud adopte medidas de seguridad sanitaria que incluyen la prohibición de reuniones, incluyendo las tradicionales de Navidad y Año Nuevo.

También se estableció la obligación de presentar un certificado de vacunación para acceder a espacios cerrados, entre otras restricciones.

Entretanto, tres excancilleres y ocho ex vicecancilleres insistieron en alegar contra la reunión y la presencia del líder indígena boliviano que la cita de Runasur, que supuestamente amenaza la soberanía y hasta la integridad territorial del país.

Respondieron así al comunicado emitido ayer por la Cancillería que considera absolutamente falso que la soberanía y la integridad de Perú estén amenazadas por la cita.

La posición de los exdiplomáticos, según la líder del progresista Movimiento Nuevo Perú (NP), Verónika Mendoza, no tiene pies ni cabeza pues la cita de Runasur se enmarca en la democracia y no hay razón alguna de preocupación porque lo que afirman no tiene ningún asidero.

La posición de los exfuncionarios contra dicho grupo y Evo Morales coincide con la de exmilitares, partidos y parlamentarios de extrema derecha, estos últimos fracasados la semana pasada en un intento de vacar (destituir) al presidente Castillo.

De otro lado, el diario Uno ridiculiza la afirmación de esos sectores, de que Runasur apunta a mutilar territorios de Bolivia, Perú y Chile, para formar una nación aimara y señala que los aimaras solo quieren respeto a su idioma y su cultura y Evo Morales no es un super-villano que con su sola visita puede fracturar a Perú.

El periódico señala que entre los exmilitares que atacan a Runasur, el exgobernante Francisco Morales no defendió la soberanía peruana cuando permitió que en 1980 que militares argentinos secuestraran, torturaran y asesinaran aquí a exiliados argentinos, como parte del Plan Cóndor de dictaduras de la época, por lo que fue condenado a prisión en Italia.

Señala que el excanciller Allan Wagner, otro detractor de Runasur, guardó silencio, sin defender la soberanía, meses atrás, cuando el opositor venezolano Leopoldo López, intervino en la campaña electoral peruana a favor de la neoliberal Keiko Fujimori, a la postre derrotada por Pedro Castillo.

Fuente: diario Gente