09/12/2021 - Modo itinerante

Por día, 350 personas reciben la segunda dosis de la vacuna en el microcentro

En el punto sanitario ubicado en la peatonal Mendoza trabajan todos los días de 9 a 13 horas atendiendo la demanda de quienes deben completar su esquema de vacunación.

Los espacios de inmunización dispuestos en el microcentro tucumano brindan la posibilidad de completar esquemas a quienes lo requieren, y de esta manera que se colocan un promedio diario de 350 segundas dosis de vacunas AstraZeneca y Sinopharm en cada uno de ellos.

Al respecto, el director de Promoción y Prevención de la Salud del PRIS, José María Mansilla, contó: ``Desde que salió el DNU hemos establecido una prioridad de aplicación de segundas dosis para toda la gente que tuviera dificultad por el hecho de no tener el Pase Sanitario. Es por esto que les solicitamos se acerquen a este lugar para la administración de su vacuna y poder así con el carnet realizar sus trámites habituales”.

Al mismo tiempo detalló que, colocan un promedio diario de 350 vacunas y que en este nodo solo se aplican segundas dosis de AstraZeneca y Sinopharm. “Eventualmente si una persona con alguna dificultad motriz pasa por el lugar y nos solicita que iniciemos su esquema o que coloquemos una dosis de adicional también lo hacemos”.

“Estamos en peatonal Mendoza trabajando todos los días de 9 a 13 horas y respondemos a la demanda de muchísima gente. Creemos que lo vamos a sostener por una semana más ya que no queremos invadir el trabajo de los negocios, debido a que las colas avanzan sobre los locales, más que nada por las compras navideñas. Esperamos apostarnos en plaza Urquiza para lograr ahí completar la semana hasta la navidad con este nodo itinerante”

Por último el sanitarista detalló que tienen una amplia concurrencia de personas jóvenes, de entre 30 a 50 años, que son las que adeudaban su segunda dosis.

Por su parte, Maximiliano de 35 años contó: “Hoy me puse la segunda dosis, aproveché porque estoy trabajando aquí a la vuelta y la verdad que me atendieron bastante rápido y me pareció mucho más cómodo que los otros nodos por mis horarios de trabajo”.

Finalizando, Mariela de 46 años agregó: “Vine a vacunarme con mi segunda dosis y me atendieron muy bien. Si bien esperamos un poco por la cantidad de gente que viene a hacer la cola desde muy temprano, luego a las 9 todo se aceleró. Creo que lamentablemente somos hijos del rigor porque tuvimos que esperar la implementación del DNU para concientizarnos y ponernos las vacunas pero era lo necesario para cuidarnos entre todos”.