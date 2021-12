AMPLIAR Carteles del Movimiento para la Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

06/12/2021 - Ley

Movimiento gay chileno acusa a congresistas de transfobia encubierta

La comisión mixta -senadores y diputados- del Congreso de Chile aprobó el proyecto de Matrimonio Igualitario que la Comisión de Constitución del Senado enviara la semana pasada para su estudio antes de ser votado en ambas Cámaras.

Los 10 parlamentarios visaron la posibilidad de reconocer la filiación a más de dos personas, además la indicación que permite realizar técnicas de reproducción asistidas para dos personas, independiente de su identidad de género. Junto con ello, extender los derechos laborales de pre y post natal en igualdad de condiciones a las parejas del mismo sexo.

Asimismo, se decidió eliminar el divorcio obligatorio para las personas que ejerzan su derecho a rectificar su nombre y sexo registran.

"En general, estamos satisfechos respecto de este proyecto, pero hay ciertas dudas sobre cómo se planteó el divorcio para las personas trans, dudas sobre esta idea extraña de que puede existir en el caso de tener una pareja que transita y no darse cuenta. Si uno no se da cuenta de ese tránsito, probablemente no hay ni siquiera una convivencia de dar cuenta. Queremos que las personas trans, lesbianas y gays accedan a las normas generales, es decir, al divorcio tal como está estipulado en la ley", comentó Isabel Amor, directora ejecutiva de Fundación Iguales.

El Movimiento para la Integración y Liberación Homosexual (Movilh) también apuntó a que "si bien en torno a los derechos de personas trans casadas hubo avances, acusó "transfobia encubierta".

La vocera Javiera Zúñiga destacó que hubo "un avance gigantesco, para la plena igualdad legal. Esperamos que las salas del Senado y de la Cámara, ratifiquen en breve estos cambios" Para Zúñiga, "debemos contar con ley, sí o sí, antes de las elecciones presidenciales (19 de diciembre). Hay que tener claro que aquí los congresistas no están haciendo ninguna hazaña, pues están avanzando hacia la aprobación del matrimonio igualitario en un momento cuando el debate está más que maduro en la sociedad, con una mayoría favorable hace años. Más aún, esta lucha se inició hace tres décadas, por tanto, ha habido un atrasado exagerado e injustificado de parte de la clase política".

El también vocero Oscar Rementería aclaró "que en torno a los derechos de las personas trans casadas tuvimos un avance, pero parcial. Hubo transfobia encubierta. Se eliminó la causal de divorcio automático para las personas trans que cambian su nombre y sexo legal. Pero al mismo tiempo se aprobó que se consulte a la pareja de la persona trans si quiere divorciase o no en caso de la rectificación de la partida de nacimiento.

Esto refleja una ignorancia ridícula, temores infundados y transfobia encubierta. ¿Por qué hacer una mención especial a la identidad de género en temas de divorcio? Esto es un estigma, muy similar, aunque más encubierto al de la causal de divorcio culposo por homosexualidad que existía antes".

"Ayer pedimos a todos los congresistas de la Comisión Mixta erradicar todo tipo de discriminación del proyecto de matrimonio igualitario. Avanzamos, pues se aprobaron todas las indicaciones que como organización propusimos e impulsamos en la Cámara de Diputados, ya sea de manera textual o en su idea de fondo.

Valoramos el trabajo desarrollado en la Cámara, y el apoyo que ha brindado el Gobierno en este tema desde junio pasado a la fecha", finalizó Rementería.