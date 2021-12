AMPLIAR Gabriel Boric, el candidato presidencial chileno de la izquierda (foto: ANSA)

05/12/2021 - Veda para encuestas

Los sondeos ven ganador a Boric

A dos semanas del balotaje presidencial de Chile, el candidato presidencial por la izquierda Gabriel Boric obtiene un 40% de las adhesiones frente a un 35% del postulante de la ultraderecha José Antonio Kast, según los datos publicados ayer por la consultora Cadem.

Sigue.

Al restar votos indecisos (no sabe, no responde o que no votaría), el parlamentario ganaría con un 53% ante un 47% del gremialista.

Kast se impuso en la primera vuelta del 21 de noviembre, con el 27,9% de los votos, seguido por el representante del frenteamplista Boric, con el 25,8% de las preferencias.

Esa misma noche, comenzó la carrera por capturar adherentes de las otras candidaturas, apuntando al centro político como también a la masa mayoritaria del 52,7% que no votó.

Las primeras encuestas de cara a la segunda vuelta dieron ganador al joven diputado (35) del pacto Apruebo Dignidad (Frente Amplio más Partido Comunista) con una amplia diferencia que se fue acortando en los últimos sondeos entregados hoy.

Este sábado, Cadem detalló que el votante del candidato de izquierda es joven de entre 18 y 34 años (47%), mujer (43%), de segmentos socioeconómicos altos (42%) y medios (41%), vive principalmente en Santiago (42%), votó apruebo para el Plebiscito Constitucional (61%) y se identifica con la izquierda y centro izquierda (85%).

El partidario de Kast es principalmente hombre (40%), adulto sobre 55 años (40%), de sectores altos (40%), votó rechazo (89%) y se identifica con la derecha o centro derecha (77%).

Respecto del voto de los electores de Franco Parisi, quien llegó en tercer lugar con casi un millón de votos y no se pronunció a favor de ninguno de los dos candidatos, la consultora especificó que el 45% de sus votantes se inclinan por Boric, el 18% por Kast y un 37% está indeciso.

En tanto, el 11% de los que votaron por el oficialista de derecha Sebastián Sichel irá por Boric, 58% por Kast y 31% indeciso.

El 70% de los votantes por la centroizquierdista Yasna Provoste apoyaría a Boric, 10% a Kast y 20% está indeciso.

En el caso de Marco Enríquez-Ominami, 53% de su electorado respaldaría a Boric, 0% a Kast y 47% está indeciso. Mientras el 74% de los votantes de Eduardo Artés apoyaría a Boric, un 0% a Kast y 26% indeciso.

Frente a las expectativas presidenciales, el 53% cree que Boric será el próximo Presidente de Chile y un 35% piensa que será Kast.

El sondeo se realizó entre el martes 30 de noviembre y el 2 de diciembre, con una muestra probabilístico aleatoria de 1.005 casos y una cobertura de 207 comunas. El 90% de la muestra fue aplicada en población urbana y el 10% rural.

Según la empresa de estudios Black and White, el diputado por Magallanes obtendría un 44% versus un 41% de Kast.

Paola Assae, socia de la compañía y exasesora de la campaña de Sebastián Sichel, explicó a El Mercurio que la ventaja de Boric es "más o menos equivalente al error muestral" y que se trata de una competencia "muy cerrada, están muy cerca, virtualmente un empate técnico".

Criteria, aplicada entre el 25 y el 29 de noviembre, mostró que si las elecciones fueran este domingo, un 54% votaría por Boric y un 46% por Kast. Sin embargo, al consultar respecto a quién cree que será el próximo Presidente de Chile, los resultados evidenciaron empate de 40%, mientras un 21% marcó las alternativas de "ninguno, no sé o prefiero no responder".

Activa Research arrojó mayor distancia con 40,4% para Boric y 24,5% Kast. Un 6.9% votará nulo o blanco, 15.5% no define y 12.7% no votará.

Extrapolados estos datos al votante probable, equivalente al 55,8% de la población, dio para Boric un 53,9% y Kast 31,2%.

Data Influye mostró que si los comicios fueran mañana, Boric ganaría con 54% frente a 41% de Kast, parecido a Cadem y Activa Research.

El sondeo midió que el 93% dijo tener decidido su voto, el 3% lo podría cambiar y un 4% no sabe por quién sufragar. También detectó que el 28% siente que los debates por televisión fueron el espacio que más incidió en su voto final en primera vuelta.

Mañana arranca la franja electoral televisiva y el periodo oficial de propaganda, el cual finalizará el 16 de diciembre.

Ambos comandos consensuaron la participación en dos debates, uno radial y otro TV, el 13 de diciembre.