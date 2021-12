AMPLIAR Arce ante el Consejo de originarios

03/12/2021 - Debate

Arce dice que la oposición no acepta vigencia del estado plurinacional

“Hay gente que no quiere nuestro Estado plurinacional, se resiste”, afirmó ayer viernes el presidente Luis Arce, haciendo alusión a quienes intentan desconocer a los pueblos indígenas originarios y pretenden volver a un Estado republicano colonial.

El jefe de Estado participó esta jornada en la inauguración del Mara Tantachawi (reunión anual) del Consejo Departamental Originario de Markas y Ayllus del Chuquiago Marka (CODEMAC - La Paz), que se llevó a cabo en el coliseo cerrado Julio Borelli Viterito.

“Es importante darse cuenta que no todos quieren al Estado plurinacional, no todos quieren reconocer a los pueblos indígenas originarios, muchos quieren retornar no más al Estado republicano colonial. Muchos quieren no más mantener un país discriminador y racista. Por eso es importante esta reunión que ustedes van a tener”, indicó.

Señaló que es difícil para algunas localidades llegar hasta La Paz y reunirse, pero dijo que no deben perderse “esas costumbres, no hay que perder esa cultura de hacer este tipo de Mara Tantachawi”.

“Con nuestro jilata David venimos a darles nosotros nuestro respaldo, que toda esa cultura ancestral de nuestros pueblos originarios indígenas se mantenga, se mejore y se siga generando en el futuro para nuestros hijos”, aseveró.

En la ocasión, también anunció la entrega de dos movilidades para el CODEMAC - La Paz. “No se distribuye lo que le sobra a uno, sino lo que tiene uno; y aquí estamos, hermanos, para decirles que estamos con ustedes, desearles éxitos en este Mara Tantachawi, que lleguen a buenos términos, que todo salga bien y que sea en buena hora”, acotó.

EMV / Agencia Boliviana de Información