AMPLIAR Un millón de puertas tocarán los militares de Norte a Sur

02/12/2021 - Presidenciales

Candidato Gabriel Boric lanzó una campaña por 1 millón de puertas

En la popular comuna de Pudahuel, sector poniente de la capital chilena, el candidato de la izquierda Gabriel Boric lanzó la campaña de giras nacionales "La ruta de la esperanza", liderada por la médica Izkia Siches, y "1 millón de puertas por Boric", encabezada por la reelecta joven diputada comunista, Karol Cariola.

Sigue.

Boric, que perdió en 12 de las 16 regiones del país, ha salido a reforzar desde el primer día el voto del interior del país de la mano de la bien calificada expresidenta del Colegio Médico.

Su desplazamiento le ha significado que nuevamente una encuesta, Criteria, lo ubique como ganador de cara al balotaje del 19 de diciembre frente a su rival y ganador de la primera vuelta, el ultraderechista José Antonio Kast.

"La Ruta de la Esperanza" será un viaje en bus que hará Izkia de Arica a Puerto Montt -de norte a sur del país- para escuchar las dudas, preocupaciones y propuestas de las personas.

"1 millón de puertas por Boric", a su vez, implica un recorrido por 66 comunas de todo Chile, donde participarán al menos 45 representantes del mundo social, de las artes, la cultura y la política, quienes tocarán un millón de puertas a lo largo de Chile para sumar adherentes.

Boric explicó que "este es un proyecto de todos y todas, que busca dar certezas a las personas de que podemos vivir mejor, con propuestas concretas en salud, jubilación, seguridad, economía, anti abusos y corrupción. Vamos a llevar la esperanza a lugares donde aún no hemos llegado, para invitarles a sumarse, porque cuando nos unimos no hay poderoso que nos detenga".

Añadió que "vamos a tocar un millón de puertas a lo largo y ancho de todo Chile, recorriendo nuestras comunas, nuestros barrios, con personas que ustedes conocen que hoy día se han puesto a disposición. Y también con ciudadanos de sus barrios que se han ido sumando de manera independiente a este proceso de cambio".

Boric apuntó que "mientras algunos prefieren viajar a Estados Unidos -abierta alusión a Kast que regresó hoy de Washington- a hablar con los dueños de las Isapres, nosotros vamos a estar acá, recorriendo los barrios y comunas porque esta candidatura es la candidatura de ustedes, de los vecinos, de las vecinas, de la gente. Y eso es lo que queremos expresar con trabajo, con los pies bien puestos en la calle".

"Vamos a dejar los pies en la calle, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, no solamente para ganar sino que también para ampliar la diferencia con el candidato del gobierno, porque en diciembre llega Gabriel Boric Font a La Moneda", expresó Izkia Siches.

Italo Bravo, alcalde de Pudahuel, llamó "con toda nuestra fuerza a votar por Gabriel Boric para presidente, porque no podemos retroceder ni un centímetro lo que hemos conquistado, porque debemos seguir avanzando en derechos, porque debemos seguir cuidando y protegiendo nuestro medio ambiente, nuestros animales, porque las mujeres, las minorías, los estudiantes, los trabajadores, las trabajadoras, no merecemos menos que dignidad".

Entretanto, en la vereda de Kast, el candidato sumó el importante apoyo del senador de Renovación Nacional y representante de la derecha social, Manuel José Ossandón.

En una carta enviada al candidato titulada "Mi voto por un Chile mejor", el parlamentario aseguró que "hay mucho en juego como para andar con medias tintas. La gente me conoce y sabe de mi trayectoria. Voy a votar por José Antonio Kast, porque hoy, en contraste con la candidatura de izquierda, es la mejor opción y porque tiene un liderazgo, consistencia, carácter y preparación para enfrentar temas importantes y sentidos para la ciudadanía".

En la misiva, dada a conocer por El Mercurio On Line, afirmó que "en las últimas elecciones "el mensaje fue claro. La ciudadanía no quiere violencia. La gente quiere conversación, entendimiento, capacidad de acuerdos y sobre todo cambios sociales, pero en paz. Quiere corregir los defectos del sistema económico, pero no está por refundaciones atolondradas que pongan en riesgo todo lo que hemos avanzado en las últimas cuatro décadas".

A su vez y tras haber golpeado fuertemente la mesa, el derrotado candidato del oficialismo, Sebastián Sichel, suavizó su tono tras reunirse con Kast y aseveró que "considero prioritario derrotar la amenaza del populismo de izquierda y comprometo mi voto para eso".

Justificó su decisión en que el presidenciable y su equipo le "han transmitido su absoluta disposición a incluir y reforzar en su programa los compromisos de los puntos enviados".

"Esos nueve puntos son claves para convocar a miles de personas que no se sienten representadas por la alternativa que incluye a la extrema izquierda" y mencionó que hay un gran electorado de centro que "no ve cómo alternativa viable la candidatura del sector que representa Gabriel Boric, pero que al mismo tiempo requiere certezas en temas fundamentales como género, medioambiente, economía y derechos humanos", recalcó.