29/11/2021 - Liga Profesional

Sin ideas ni juego, Atlético perdió por goleada contra Unión

El Decano no para de perder, sea el técnico que sea el plantel no levanta cabeza, no juega a nada y es el equipo más goleado del tornero. Esta vez, el verdugo fue Unión ante un hat trick de García.

Unión goleó por 3-0 a Atlético Tucumán en el Estadio 15 de Abril, por la fecha 23 de la Liga Profesional. Una versión imparable de Juan Manuel García le dio los tres puntos al equipo dirigido por Gustavo Munúa y acumuló su segunda victoria al hilo sin recibir goles.

Con un futbol increíble desde los primeros minutos, el local supo aprovechar las ventajas de jugar ante un Decano que obtuvo apenas una victoria en los últimos catorce partidos disputados. Por eso, si bien le costó romper el cero, finalmente a los 33 lo logró tras el penal cometido por Luchetti. Juan Manuel García apuntó, disparó y puso el 1-0.

Apenas siete minutos más tarde, a los 40, iba a ampliar la ventaja otra vez de la mano de Juanchón García, que encaró y estableció el 2-0 para empezar a meterse los tres puntos en el bolsillo, publica TyC Sports.

Sin embargo, no se conformó, porque a los 7 del segundo tiempo y luego de un tiro de esquina en el que se cuestionó una posible posición adelantada, por tercera vez apareció García y, de cabeza, liquidó el encuentro en Santa Fe.

Con este resultado, Unión alcanzó las 31 unidades y quedó decimotercero en la tabla, mientras que Atlético Tucumán se estancó en 21 puntos y está vigesimotercero.