Arce: "Unidos, la oligarquía nos tiene miedo"

“Unidos, la oligarquía nos tiene miedo”, afirmó ayer domingo el presidente Luis Arce, quien llegó a la Cumbre, localidad ubicada entre La Paz y los Yungas, para sumarse a la movilización de las organizaciones del norte paceño que se sumarán a la “Marcha por la Patria”. Remarcó que un requisito para luchar por Bolivia, es la unidad.

Evo pide respeto “Hemos empezado (la marcha) en Caracollo con 5.000 (personas) y ahora estamos con más de 50.000 para llegar mañana (por hoy) a la ciudad de La Paz (con) más de un millón para decirle a la derecha: Aquí estamos, no nos molesten, respeten a nuestro Presidente, respeten al 55%”, dijo. El exmandatario agregó que la derecha tiene que respetar el proyecto político y económico que ganó las elecciones si quiere seguir trabajando con el fin de garantizar el desarrollo y crecimiento económico de Bolivia.

“Luchamos por Bolivia, pero hermanas y hermanos, siempre voy a pedir un requisito de esa lucha por Bolivia, de esa lucha por nuestro voto, ese requisito, hermanas y hermanos, es la unidad del pueblo boliviano, es la unidad de nuestras organizaciones sociales”, señaló.

Este domingo, en su sexto día de recorrido, la “Marcha por la Patria” partió de Calamarca y llegó a la localidad de Achica Arriba.

“Desde aquí, hermanas y hermanos, le pedimos permiso para iniciar la marcha hacia La Paz, con todas nuestras provincias del norte paceño, porque entendemos perfectamente, hermanas y hermanos, no es oponerse a la democracia, no es tratar de ocultar el voto del boliviano, de la boliviana. A la oligarquía, a los ricos la democracia no les interesa cuando no les sirve”, afirmó el jefe de Estado.

Dijo que la oligarquía intenta “por todo lado mecanismos para evitar la democracia del pueblo boliviano”, pese a que se optó por la solución pacífica de las diferencias a través del voto popular.

“Eso hoy quieren desconocer y el pueblo se moviliza, el pueblo es sabio, hermanas y hermanos, sabemos que necesitamos tranquilidad para trabajar como antes, nos encerraron en la pandemia”, remarcó.

El mandatario atribuyó los afanes desestabilizadores a un intento de truncar la economía boliviana, que va recuperándose tras ser golpeada por la pandemia del COVID-19 y el régimen de Jeanine Áñez.

“Estamos sacando adelante el país y eso a ellos no les gusta, no les conviene porque eso ratifica una vez más la sabiduría del pueblo boliviano que nos dio su apoyo en octubre, porque la economía avanza, la economía no se para, hermanas y hermanos”, sostuvo.

La marcha se inició el martes pasado en el municipio de Caracollo del departamento de Oruro, dirigida por el líder del Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Evo Morales.

EMV / Agencia Boliviana de Información