26/11/2021 - Poco serio

Bolsonaro pide votos para personalidad de la revista Time

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, pidió a sus seguidores que lo voten para ser electo personalidad del año en la revista Time, durante una transmisión en las redes sociales en la que afirmó dormir con dos fusiles en su cuarto del Palacio de Alvorada, en Brasilia.

"Estamos liderando (votación en Time), desde ya agradezco a quien me votó y quien no me votó tiene la oportunidad de votar", propuso el mandatario.

Bolsonaro habló en vivo a través de las redes sociales como lo hace cada jueves a la noche.

Recordó que en 2019 y 2020 su nombre figuró entre los "más influyentes del mundo" pero sin llegar a ser el primero de la lista de la publicación estadounidense.

Durante la transmisión el candidato a la reelección en los comicios de 2022 tildó de "ladrón" al opositor Luiz Lula da Silva y dijo no ser el culpable por el aumento de la gasolina.

Desde su llegada al gobierno en 2019 el político de ultraderecha promulgó varios decretos para liberar la venta y porte de armas, tema que también abordó en su "live" .

"Yo tengo dos (fusiles) en mi cuarto, si la mujer sale del cuarto, que salga, pero el fusil se queda allá, él no sale", aseguró.

"Siempre fue así en toda mi vida, cuando era teniente, capitán del Ejército, diputado, nunca dejé de dormir con arma (..) la persona armada es una seguridad para su familia", concluyó.