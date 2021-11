25/11/2021 - Crisis en Atlético Tucumán

Renunció Guiñazú y Anastacio se hará cargo del equipo

Atlético hizo oficial ayer la salida del director técnico Pablo Guiñazú, quien había presentado su renuncia luego de la dura goleada que sufrió el "Decano" ante Defensa y Justicia en el Monumental. Anastacio se hará cargo del plantel.

"La Comisión Directiva del Club Atlético Tucumán informa que ha decidido aceptar la renuncia presentada en el día de la fecha por el director técnico Pablo Guiñazú y su equipo de trabajo", indicaron a través de un comunicado de prensa.

Además, agradecieron a el cordobés "por su profesionalismo y entrega durante el lapso que duró su vínculo con nuestra institución".

"El Cholo" dirigió al equipo durante apenas seis partidos, en los que sufrió cuatro derrotas y dos empates. Su llega había generado entusiasmo en los hinchas, pero el equipo mostró poco en la cancha, por lo que decidió dar un paso al costado.

"En el día de mañana (por hoy) asumirá en forma interina el director técnico Martín Anastacio", concluyó el parte enviado esta tarde por el equipo de prensa de 25 de Mayo y Chile.

Malos resultado

Atlético Tucumán viene pasando el peor momento desde su último ascenso a la primera categoría del fútbol argentino. Desde la salida de Ricardo Zielinski el equipo no levanta cabeza. Luego llegó Omar De Felippe, con lo cual se esperaba una mejora que no se vislumbró en el campo de juego. La reununcia fue un hecho y arribó Guiñazú. En ambos casos el equipo no mostró un buen desempeño. Atlético carece de ideas y juego.

El ciclo de varios jugadores parece estar cumplido. Anastacio es un hombre del club y puede darle el impulso que necesita.

Lo mejor que le puede pasar al Decano es que termine el torneo, hacer nuevos refuerzos y preparase para un nuevo campeonato.