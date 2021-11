AMPLIAR Los carteles de los candidatos en Santiago

19/11/2021 - Elecciones

Chile decide entre 7 candidatos presidenciales

Por la cantidad de opciones y las divisiones tanto en la izquierda como en la derecha, los votos se repartirán entre los siete candidatos y se espera que ninguno alcance el 50% más uno de los sufragios para ser electo, por lo que se definiría el 19 de diciembre en balotaje.

Sigue.

Desde el pasado viernes la propaganda electoral no está permitida en Chile, tanto para los candidatos a presidente como a parlamentarios y consejeros regionales, así que este jueves era la última opción de convencer a más votantes a asistir a las urnas, en un país donde el voto es voluntario y generalmente solo asiste la mitad del padrón electoral.

Desde la izquierda, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, uno de los favoritos de pasar a segunda vuelta, realizó su acto en la comuna de Casablanca, Región de Valparaíso, acompañado de un show artístico.

“Lo que ha gritado el pueblo de Chile en los últimos años es justamente eso, que no estamos solos, que nos encontramos y no nos vamos a soltar, y que no estamos acá solamente para decir que hay cosas que no queremos, sino porque tenemos un proyecto que construir en positivo”, declaró Boric en el cierre de campaña.

Otro de los favoritos para el balotaje, el candidato pinochetista José Antonio Kast, congregó a sus simpatizantes en la capital, en el Parque Araucano de la acaudalada comuna de Las Condes.

Los tradicionales partidos de centroizquierda y centroderecha, que gobernaron Chile los últimos 31 años, no son favoritos a pasar al balotaje, aunque desde los comandos de Yasna Provoste (ex-Concertación) y Sebasitán Sichel (oficialista) esperan que las polémicas de las últimas jornadas en las que se vieron involucrados Boric y Kast les signifiquen un aumento en los votos.

La candidata de la Democracia Cristiana, Provoste, convocó a sus seguidores a la Plaza Independencia de la sureña Concepción, lo que refuerza el mensaje de descentralización y regionalismo que buscaría impulsar en su gobierno.



“Mi compromiso es con ustedes, cuidar a sus familias como si fuera la mía. Nadie sobra, nadie puede restarse; sabemos cómo reconstruir Chile después de esta pandemia y de este mal Gobierno”, indicó la candidata del Nuevo Pacto Social.

Sichel, de la oficialista Chile Podemos Más, fue el que cerró su campaña más temprano, ya que en la mañana de este jueves llegó a Plaza Baquedano, un punto neurálgico desde el estallido social de 2019, donde el abanderado de centroderecha llenó el lugar de remolinos amarillos.

“Vamos a dejar estos remolinos hasta que duren, pero les prometo que cuando yo sea presidente esta plaza va a volver a estar llena de colores”, indicó en el lugar el candidato.



Marco Enríquez-Ominami, candidato del Partido Progresista, quien enfrenta su cuarta elección presidencial, decidió hacer un acto político junto a su comando con acceso a medios de comunicación en el céntrico barrio capitalino París-Londres.

“Termina la campaña, aunque muchos chilenos recién comienzan a oír el mensaje del cambio y de la esperanza", indicó Enríquez-Ominami.

Por su parte, Eduardo Artés, candidato de la izquierdista Unión Patriótica, realizó su cierre en la Plaza de Armas de Santiago con una manifestación antifascista.

"Es el pueblo el que debe parar al fascismo, nadie más lo puede parar que una oposición revolucionaria de izquierda", declaró Artés.

Una realidad totalmente distinta es la que vive Franco Parisi, candidato del Partido de la Gente, quien no realizó ninguna actividad presencial debido a que no se presentó en Chile durante toda la campaña, por lo que sus actividades se realizaron vía video llamadas y sus seguidores se juntaron en distintas ciudades del país.



Este domingo se vivirán en Chile las elecciones presidenciales, de todos los diputados y 27 de los 43 senadores, además de consejeros regionales.

"De una vez por todas, el corazón de Chile no puede seguir latiendo en Santiago; vemos un país que va en declive donde muchos temen perder lo que tienen, nunca más nos vamos a rendir ante la intolerancia de la izquierda”, indicó el candidato del Partido Republicano.

El miércoles, Kast había convocado a un acto en la sureña ciudad de Valdivia, donde no estuvo ajeno a las polémicas, ya que se realizó en un recinto municipal que no contaba con los permisos correspondientes.

Se votará bajo estrictos protocolos sanitarios desde las 8 hasta las 18 y se espera que los primeros cómputos oficiales estén disponibles antes de las 21.