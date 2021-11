AMPLIAR La Sala Astor Piazzolla del Auditorium marplatense, gran obra de Alejandro Bustillo, la sede.

18/11/2021 - cine

Arranca una edición mixta del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

La edición 36ta, que comenzará este jueves y se extenderá hasta el 28, dedicada a la memoria de David "Coco" Blaustein, tendrá actividad presencial y visualizaciones online, producciones de todo el mundo que incluyen recientes obras de Paolo Sorrentino, Alex de la Iglesia, Hong Sang-soo, Jane Campion, Celine Sciamma y Gaspar Noé, entre muchos otros.

La edición 36 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata comienza este jueves con una edición mixta online y presencial y que trae esperadas cintas de Paolo Sorrentino, Alex de la Iglesia, Hong Sang-soo, Jane Campion, Celine Sciamma y Gaspar Noé, entre varios cineastas.

Esta edición, dedicada al fallecido documentalista argentino David "Coco" Blaustein, tendrá como filme de apertura a la obra póstuma de Fernando "Pino" Solanas, "Tres en la deriva del acto creativo", que se proyectará en la sala Auditorium.

Único festival Clase A de América Latina, privilegio que comparte con certámenes europeos como Cannes, Berlín y Venecia, Mar del Plata ofrecerá este año una programación que se podrá ver gratis, online, a través de la página del festival, además de las funciones presenciales en las salas del Auditorio, el Paseo Aldrey, el shopping Los Gallegos, el complejo Ambassador, los cines Del Paseo y el Teatro Colón de la ciudad atlántica.

La Competencia Internacional presenta 12 producciones en total, provenientes de Francia, Estados Unidos, Corea del Sur, Italia y Georgia, entre las que se destacan "Petite maman", de Céline Sciamma (cuya "Retrato de una mujer en llamas" se estrenó recientemente en Argentina); "Hit the road", del reconocido cineasta iraní Panah Panahi; "Quién lo impide", que el español Jonás Trueba presentó en la última edición del Festival de San Sebastián; a los que se suma el filme de Malena Solarz, "Álbum para la juventud", la única producción nacional en la puja por los premios Astor Piazzolla.

Con 12 películas, la Competencia Argentina presenta "Una escuela en Cerro Hueso", de Betania Cappato, que tuvo su premiere mundial en la última Berlinale; "Punto Rojo" de Nicanor Loreti (que con "Diablo" ganó en Mar del Plata el premio a la mejor película argentina en 2011); y "La luna representa mi corazón", del director argentino de origen taiwanés Juan Martín Hsu ("La Salada").

En el apartado dedicado a Latinoamérica, sobresalen la costarricense "Aurora" de Paz Fábrega (que se presentó en el Festival de Róterdam); "De todas las cosas que se han de saber" de la peruana Sofía Velázquez Núñez; la argentina "Camila saldrá esta noche", de Inés Barrionuevo (que compitió en Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián); y el último y multipremiado filme de Ana Katz, "El perro que no calla", cuyo estreno comercial está previsto para el 28 de noviembre.

En tanto que Estados Alterados presenta 13 filmes, con producciones de Matías Piñeiro, en codirección con el gallego Lois Patiño, Raúl Perrone, la francesa Isabelle Prim y el indio Payal Kapadia.

Quizás la visita más destacada a esta edición del festival, planeada bajo las limitaciones de la pandemia y el aislamiento, sea la del realizador argentino residente en Francia y uno de los mimados del Festival de Cannes, Gapar Noé, "enfant terrible" del nuevo cine mundial que llega junto a su última película "Vortex", para presentarla en el país.

Entre las esperadas novedades de cine autor internacional que aún no llegaron a la cartelera local, se podrá ver en el encuentro marplatense la última producción de Oscar Paolo Sorrentino -ganador del Oscar en 2014 por "La grande bellezza"-, quien en "Fue la mano de Dios", narra la historia de amor y liberación de un joven luego de que su vida da un vuelco gracias a una situación con Diego Maradona.

También se podrán ver los últimos filmes de Denis Côté, que extrema su talento para el humor absurdo en la insólita "Hygiène sociale"; del maestro surcoreano Hong Sang-soo, que aborda una historia romántica en "In Front of Your Face"; y del tailandés Apichatpong Weerasethakul (que animará una de las Charlas con Maestros), y presentará en Mar del Plata "Memoria", una historia plagada de enigmas y misterios con Tilda Swinton como protagonista.

Las retrospectivas vienen con fuertes convocatorias, tanto para el cine más delicado y poético con la actriz japonesa Machiko Kyô; como también con otro más de masas, aunque no menos artístico, con una mirada en las obras de Clint Eastwood.

La sección Retratos: Documentales de Artistas pone el foco en personajes destacados de la cultura argentina: además de la película de Fernando "Pino" Solanas sobre su carrera, la de "Tato" Pavlovsky y "Yuyo" Noé.

Entre las actividades también estará la instalación sobre el filme de Jean-Luc Godard "El libro de las imágenes", como también la proyección de la cinta y la presentación del libro, que según la directora artística de la muestra, Cecilia Barrionuevo, "es una de las grandes apuestas".

A su vez, se celebrará el centenario de Fernando Fernán Gómez con la proyección de "Manicomio", se realizará un tributo al crítico Manny Farber y se exhibirá una selección de cortometrajes animados argentinos, recuperados por el Museo del Cine Pablo Ducrós Hickens.

También habrá una sección dedicada a documentales artistas con el foco puesto, en esta oportunidad, en la trayectoria en cine, publicidad y teatro de Felix "Chango" Monti; la segunda parte de la trilogía sobre Hugo Pratt y otra sobre la pionera cineasta María Luisa Bemberg.

El animé dará presente con la nueva producción de Ayumu Watanabe, en una sección para niños con películas del coreano Lee Ji-Won, el chino Yawen Zheng, el francés Éric Montchaudy, Pablo Polledri; Joaquín Zelaya y Damián Galateo.