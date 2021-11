16/11/2021 - Renuncia

Juri destacó que Alfaro le miente a la gente

Fernando Juri, quien fue reelecto como presidente del Concejo Deliberante, apuntó fuertemente contra German Alfaro, cuando fue consultado por las declaraciones del intendente quien lo acusaba de querer meterse al municipio por la ventana.

El intendente ya nos tiene acostumbrado a este tipo de cosas, el intendente miente, él usa como excusa que me eligieron a mí como presidente para decir que no va a asumir como senador, porque no tiene alguien de confianza para dejar en la intendencia aseguró Juri, y aseguró que Alfaro le mintió a la gente, que se haga cargo y que la gente se de cuenta.

Yo lo desafío al señor intendente, renuncie a la intendencia, asuma como senador como se lo pidió la gente. Yo me comprometo públicamente a que si el día de mañana los concejales me eligen para que me haga cargo de la intendencia, yo no voy a asumir y cualquier concejal podrá hacerse cargo de la intendencia.

A mi ayer me eligieron presidente del Concejo Deliberante, si el intendente renuncia yo solo puedo asumir durante diez días la intendencia, en estos diez días el Concejo Deliberante debe elegir al próximo intendente, que puede ser cualquier concejal o ciudadano.