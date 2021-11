AMPLIAR Foto Prensa Concejo Deliberante

15/11/2021 - Mesa de conducción

Reeligieron a Fernando Juri como presidente del Concejo Deliberante de Capital

Este lunes post elecciones legislativas, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán reeligió a la mesa de conducción que se desempeñaba hace un año.

Tras más de dos horas de sesión, los concejales capitalinos votaron por la reelección de los peronistas Fernando Juri, como presidente y Sara Assán como vicepresidenta primera. Mientras que el bussista Eduardo Verón Guerra mantuvo su cargo como vicepresidente segundo, según informó El Tucumano.

"Quiero agradecer tanto a quienes me votaron como, respetuosamente, a quienes no me votaron. Soy el presidente de todo el Concejo y seguiré haciéndolo así. El diálogo y el consenso son el camino para mejorar la vida de todas y todos los vecinos. No pondré piedras en el camino de ninguna gestión. Será prioridad en este nuevo periodo avanzar en ordenanzas y acciones sobre medioambiente y reciclaje de residuos, alcanzar una solución definitiva al transporte público y reformar el Código de Planeamiento Urbano", expresó el presidente, tras la reelección.

Sin embargo, al ser consultado sobre las elecciones que confirmaron a Germán Alfaro como senador electo por Tucumán, Juri resaltó la promesa realizada por el intendente capitalino antes de los comicios. “El señor intendente ha sido elegido como senador y el prometió que iba a asumir y espero que respete la voluntad popular, porque la voluntad popular le dijo que lo quieren como senador y no como intendente”, indicó el edil.

“Todos sabíamos que era testimonial. Espero que nos sorprenda y que asuma realmente como senador. Hoy se elige la mesa de conducción del Concejo. Si él asume, yo debería ser intendente por 10 días y se reuniría el concejo para ver quién sería el intendente. El mandato popular le dijo al intendente que ya no lo quiere como intendente, sino como senador”, reiteró.

Por último, explicó que espera que Alfaro asuma “y el día de mañana los concejales decidirán que sea yo o cualquiera de los concejales el intendente”. “Todos tienen la capacidad de serlo. Cumplamos con lo que prometemos”, lanzó.

Votaron a favor de la reelección de la mesa los peronistas José Luis Coronel, Assan, David Mizrahi, Gonzalo Carrillo Leito, Elena Cortalezzi, Emiliano Vargas Aignasse, Ernesto Nagle, Juri; junto a los bussistas Ramiro Ortega, Verón Guerra, Belén Espinosa y Liliana Leiva. En contra de la moción, votaron los ediles de la bancada alfarista Rodolfo "Johny" Avila, Agustín Romano Norri, José "Lucho" Argañaraz, Sandra Miranda, Daniel Alfaro y Cristian Petersen. Las autoridades reelectas comandarán el cuerpo por un año, hasta noviembre de 2022.