AMPLIAR Moro en un mural durante su presentación

10/11/2021 - Presidenciales

Ex juez Sergio Moro se presenta como tercera vía

El exjuez brasileño Sergio Moro, mentor de la causa Lava Jato y exaliado del mandatario, Jair Bolsonaro, formalizó hoy su ingreso a la vida política como un posible candidato presidencial dentro del espacio de la "tercera vía" entre el actual jefe de Estado y Luiz Inácio Lula da Silva.

Sin anunciar su candidatura, Moro dejó en claro que está listo para disputar las elecciones del 2 de octubre de 2022 como una alternativa a la polarización entre Bolsonaro y el exmandatario Lula.

Moro abrió su discurso diciendo: "no tengo una carrera política y no estoy entrenado en discursos políticos, pero si bien no soy la mejor persona para dar discursos, puedo asegurar que soy alguien en quien ustedes pueden confiar".

"Mi nombre siempre estará disponible ante el pueblo brasileño, no voy a huir de esta lucha, que será difícil, sé que hay otros buenos nombres que se han presentado (como candidatos) para que el país pueda escapar de los extremos", comentó.

El flamante político, que fue ministro de Justicia de Bolsonaro, realizó un pronunciamiento en Brasilia al afiliarse al partido Podemos, conservador.

Las palabras más enérgicas apuntaron a Bolsonaro, el líder de extrema derecha que ganó los comicios de 2018 prometiendo ser un cruzado contra la corrupción del que responsabilizaba a los gobiernos anteriores del Partido de los Trabajadores, (PT,izquierda).

"Es un engaño decir que se acabó la corrupción cuando en realidad fueron debilitadas las herramientas para combatirla", aseveró Moro apuntándole a Bolsonaro.

"Los avances en el combate a la corrupción perdieron fuerza, fueron aprobadas medidas que dificultan el trabajo de la policía, de los jueces y los procuradores", continuó.

"Casi todos los días escuchamos noticias de delincuentes que son sueltos, delincuentes poderosos están escapando impunes, la ley no está valiendo para todos", remarcó.

Entre 2014 y 2018 Moro comandó el proceso Lava Jato, en el que fue condenado y arrestado Lula da Silva, líder del PT.

Lava Jato destapó una red de corrupción dentro de la petrolera estatal Petrobras, conocida como el "Petrolao".

Dentro de ese esquema de sobornos y contratos amañados estuvieron envueltos funcionarios, ejecutivos de la petrolera y empresarios.

"Petrobras fue saqueada día y noche por intereses políticos, como nunca antes ocurrió en la historia del país", aseveró Moro apuntando contra los gobiernos petistas.

Moro ganó fama y popularidad con Lava Jato, pero en marzo de este año el Supremo Tribunal Federal anuló todo lo actuado en ese proceso.

La Corte llegó a la conclusión de que el entonces juez Moro fue "parcial" y actuó en combinación con los fiscales, en particular Deltan Dallagnol.

El exfiscal Dallagnol también acaba de abandonar la Justicia para lanzarse a la vida política.

Finalmente Moro renunció a su carrera en la magistratura a fines de 2018, tras la victoria de Bolsonaro en las elecciones de octubre de aquel año.

En enero de 2019 asumió como una suerte de "super ministro" de Justicia y Seguridad Pública de Bolsonaro.

Permaneció en ese cargo hasta abril de 2020 cuando acusó al presidente de "interferir" en la Policía Federal, donde se investigaban presuntos casos de corrupción de familiares del mandatario.

"Cuando acepté el cargo (de ministro de Justicia) no lo hice por poder o prestigio, yo creía en una misión, quería combatir la corrupción", recordó este miércoles el ahora precandidato presidencial de Podemos.

Moro contó ayer que presentó su renuncia "cuando vi que mi trabajo era boicoteado" por Bolsonaro, al que no acusó explícitamente.

El exministro aseguró que el actual gobierno quebró la "promesa de que combatiría la corrupción sin dar protección a quien quiera que sea".

Moro no dijo si será candidato a presidente o senador, opción que depende de su desempeño en las encuestas como la opción de la "tercera vía" entre Bolsonaro y Lula.

Una encuesta de la consultora Quest publicada hoy por CNN Brasil indica que Moro es el mejor ubicado de los políticos de la mentada "tercera vía".

El sondeo ubicó a Moro en el tercer lugar con el 8 %, detrás de Lula que tiene el 48% y Bolsonaro que reunió el 21%.

Los otros aspirantes a ocupar el nicho electoral de la "tercera vía" son Ciro Gomes, del Partido Democrático Trabalhista (PDT, centroizquierda) que obtuvo el 6%, Joao Doria del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB, centro-derecha) tiene el 2% y con el 1% se ubicó Rodrigo Pacheco del Partido Social Demócrata (PSD, derecha).