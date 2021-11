10/11/2021 - Nutrición

Ayuno intermitente: de qué se trata y cómo realizarlo correctamente

Se trata de un protocolo de alimentación que consta en ingerir alimentos en pocas horas del día y en el resto del tiempo, sólo incorporar agua o infusiones.

El licenciado Nicolás López Asis, del servicio de Alimentación y Dietoterapia del hospital Padilla, explicó que no se trata de una dieta, sino de un protocolo de alimentación que consta en ingerir alimentos en pocas horas del día y en el resto del tiempo, sólo incorporar agua o infusiones.

Hay distintos protocolos y formas de planificar estos ayunos intermitentes: los más conocidos son los 16/8, en donde se ayuna por 16 horas y en 8 se come. También puede hacerse en 12/12, es decir 12 de ayuno y 12 de ingesta de alimentos.

Según el especialista el problema de este tipo de protocolos es que se les atribuye beneficios exagerados: ¨Sí puede utilizarse como una forma de restricción calórica más a la hora de bajar peso en tejido adiposo y es útil en personas que no son ansiosas, que no tienen problema en saltear alguna comida¨. En tanto, aseguró que para los que tienen más hambre durante el día, no sería, al menos al principio, una herramienta oportuna.

Respecto a cómo realizar un ayuno intermitente, López Asis indicó que es importante que se lo lleve a cabo bajo la supervisión de un profesional de la nutrición, para que en las horas en las que el paciente coma, lo haga aportando todos los nutrientes necesarios que no tendrá en las horas donde no come.

Además, la correcta planificación de este protocolo por un profesional, permite que al contemplar las calorías de las horas que se ingiere alimentos, el paciente aporte las necesarias para poder bajar la grasa corporal. ¨Por más que una persona ayune 10, 12, 14 o 16 horas en el día, si en el resto del día se excede en calorías, de igual manera puede engordar. Por eso es fundamental el acompañamiento de un nutricionista¨.

Por cualquier consulta sobre este tipo de protocolos de alimentación, pueden acercarse al servicio de Alimentación y Dietoterapia del hospital Padilla para ser atendidos por el equipo de nutricionistas y generar un plan adecuado a cada paciente.