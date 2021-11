AMPLIAR HOLGADO, Myriam (Tucumán 1936 - Buenos Aires, 2014). Ilustración para el cuento El ruiseñor, Ed. Colihue. 1985

09/11/2021 - exposiciones

Inauguran una muestra sobre Myriam Holgado en el MUNT

El jueves 11 a las 11 inaugura en el MUNT, la muestra “El sol es un techo altísimo”, una iniciativa conjunta de BIENAL SUR y el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán. Se trata de una exposición retrospectiva de la artista y docente Myriam Holgado (1936-2014) con curaduría de Gaspar Núñez.

propuesta seleccionada en la convocatoria abierta internacional de BIENAL SUR (2020). La muestra propone una nueva mirada de la obra de Holgado, en un interesante diálogo con producciones contemporáneas de los artistas Juan Ojeda (Tucumán), Alejandra Mizrahi (Tucumán), Mariana Tellería (Santa Fe), Hernán Aguirre García (Tucumán), El Pelele (Córdoba), el colectivo Tenor Grasso (Tucumán).

En su investigación, Gaspar Núñez vuelve a poner en valor, de manera amorosa, la figura de Myriam Holgado, cuya obra -casi como por inercia- es abordada desde la neofiguración y el realismo social, aunque transiciona e hibrida hacia lo “queer, lo pomposo y lo festivo”, según dice el curador.

Es importante destacar que, en el proceso de investigación, Núñez trabajó en conjunto con Francisco Fernández, ex esposo de Myriam y crítico de arte, quien, en San Pedro de Jujuy, mantiene la obra y archivo de la artista.

FRAGMENTO DE TEXTO CURATORIAL

La historiografía del arte local ha definido veinte años de producción artística bajo dos conceptos: la neofiguración y el realismo social, sin duda predominantes entre las décadas de los 60 y los 80.

Es la época de oro del maestro, el elogio al varón, de una pintura severa y doliente a la cual le sucede una irrupción abrupta del arte contemporáneo, las investigaciones en el espacio, el cuerpo gozoso, los happenings, las nuevas identidades sexuales. Aquella irrupción se ha dado en llamar “parricidio”.

Pero tales categorizaciones no admiten matices que reformulen y clarifiquen. Este proyecto pretende permeabilizar aquellos rótulos mediante una muestra retrospectiva de la artista y docente Myriam Holgado (1936-2014) y su puesta en diálogo con producciones contemporáneas de artistas jóvenes.

La figura de Holgado ha sido un tanto opaca para la historiografía local de las últimas décadas. Por esto, resulta importante hacer una relectura de su obra que no redunde en la neofiguración y el realismo social, sino en la hibridación de los cuerpos vanidosos, en lo queer, lo pomposo y festivo, ampliamente desarrollado en algunos de sus años más prolíficos. A la vez que rastrear las incipiencias y tránsitos hacia una producción que retoma ciertos gestos posibilitados por las investigaciones del conceptualismo.

Desde 1956 hasta su muerte, Holgado participó en numerosas muestras individuales y colectivas en la Argentina, Bolivia, México, Perú, Estados Unidos y Alemania. En 1976 se exilió en México junto a Francisco Fernández, su esposo y crítico de arte, tras ser expulsada de su cargo en la Universidad Nacional de Tucumán por el gobierno de facto. Con la vuelta de la democracia, recuperó su labor docente, lo que permitió el surgimiento de Taller C. Pero al poco tiempo se trasladó a Buenos Aires, donde continuó produciendo con escasas exhibiciones y retomó su labor docente en la Escuela Prilidiano Pueyrredón-IUNA hasta su muerte.

Holgado se erige como una especie de mito marginal, clave para pensar la transición de esta escena hacia las poéticas contemporáneas de una forma no abrupta, no “de la nada”, no “parricida”.

Gaspar Núñez

ARTISTAS

HOLGADO, Myriam (Tucumán 1936 - Buenos Aires, 2014)

OJEDA, Juan (Tucumán, 1989)

MIZRAHI, Alejandra (Tucumán, 1981)

TELLERIA, Mariana (Rufino, Santa Fe, 1979)

AGUIRRE GARCÍA, Hernán (Tucumán, 1993)

El Pelele (Dean Funes, Córdoba, 1993)

Colectivo TENOR GRASSO (Tucumán, 1995-1999)