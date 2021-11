09/11/2021 - En General

Más de 20 mil tucumanos sacaron turno apara colocarse la 3º dosis

La ministra de Salud Pública, Rossana Chahla, confirmó ayer en el nodo Club Caja Popular de Ahorros que “tenemos más de 20 mil turnos dados para esta semana para la tercera dosis”, en referencia a la estrategia de vacunación contra el Covid-19 implementada en la provincia.

“Estamos muy contentos por cómo la ciudadanía va respondiendo a nuestra oferta. En este caso empezamos esta semana con los mayores de 70 años y el personal de salud. Pudimos vacunar a muchas personas que vinieron por su tercera dosis o dosis de refuerzo”, manifestó la titular de la cartera sanitaria.

Y prosiguió: “También seguimos con la vacunación de los adolescentes, muchos de ellos empezaron esta semana con la segunda dosis. Asimismo, con los niños de 3 a 11 años, ya vamos más de 110 mil chicos vacunados en Tucumán”.

Subrayó que la campaña se desarrolla bastante bien, e invitó a todos los tucumanos a acercarse a los nodos y completar esquemas de inmunización contra el COVID-19. En este marco, recordó que los mayores de 70 deben reservar primero su turno por el sitio web https://vacunartuc.gob.ar/ para acudir al centro en la fecha estipulada y así evitar largas colas.

“Vamos más de 600 escuelas con la campaña, un éxito también, los padres acompañan. Quiero agradecerles a ellos, a los docentes, a los directores y al Ministerio de Educación que abrió sus puertas. Estamos en varias escuelas haciendo la segunda dosis también”, señaló.

En cuanto a los pacientes con comorbilidad, ya son 8600 quienes recibieron la dosis adicional; y para esta semana hay más de 20 mil turnos dados para colocación de tercera dosis.

“Mañana recibiremos vacunas y vamos a seguir avanzando de acuerdo a la demanda que tengamos. Vamos a continuar con las personas de 60 años. Mientras tengamos disponibilidad de vacunas, las vamos a colocar. No vamos a tenerlas guardadas, porque nos interesa tener el esquema completo de todos, por eso les pedimos a los ciudadanos que, si tienen que completar esquemas, vayan”, comentó.

Situación epidemiológica de la provincia

“Estamos con la situación epidemiológica controlada, de 100 a 120 casos por día. Esto es muy importante para nosotros. Tenemos pocos pacientes con COVID internados, y ese es el mayor indicador que nos habla primero de la eficacia de la vacuna y de la cantidad de población que está internada, y nos da cierta tranquilidad porque a pesar de tener casos, no son graves”, dijo Chahla.

Luego compartió: “Todavía la variante Delta no es la dominante en esta provincia, pero va a llegar a ser como en otros continentes. Si bien se ha retrasado por este gran programa de vacunación, sobre todo en niños y jóvenes, pero nosotros vamos por ese camino”.

Testimonios

Carlos: “La verdad que estoy agradecido porque realmente lo de la vacunación fue formidable. Me vacuné en febrero con la primera, en marzo con la segunda y ahora la tercera con Astrazeneca. Es muy grato poder decirlo. Las personas mayores nos hemos cuidado sobremanera, y esta es una medida más para poder estar sanos y estar bien”.

Elba Trejo: “Estoy muy agradecida por la obra que están haciendo, porque sinceramente las personas que estamos con una patología grave, para nosotros esto es una bendición de Dios. Estoy muy agradecida por el trabajo que están haciendo para los tucumanos, aun con el dolor de quienes hayan perdido sus familiares, no me aparto de eso. Pero hay que cuidar a los que quedaron, esto lo valoro muchísimo. Me colocaron una tercera dosis porque soy inmunocomprometida, para mí esto es un alivio muy grande”.

Jorge: “Un lujo que la ministra me haya vacunado. Sí esperaba recibir una tercera dosis. Soy médico y hay que hacer lo que la gente que está en el tema plantea. La vacunación va a servir para estar más tranquilos”.

Ana Beatriz Cristal: “Estoy viviendo este momento muy bien, fue un placer que la ministra de Salud nos haya vacunado. Pensé que con las primeras dos dosis estaba listo, no me imaginé que uno debía seguir vacunándose para evitar el crecimiento de esta pandemia. Mi agradecimiento a la política de salud que decidieron tomar en Tucumán para que todos puedan vacunarse. Nos trataron muy bien, muy cordiales”.