AMPLIAR Aumentan los desastres climáticos en todo el mundo y la situación tiende a emperar ante una COP26 estéril (foto: ANSA)

07/11/2021 - Cop26

Una cumbre solo para "blanquear imagen"

El activista ambiental chileno y fundador de la organización Uno.Cinco, Benjamín Carvajal, coincidió con las apreciaciones de su par sueca, Greta Thunberg, de que la COP26 ha sido "un espacio para el blanqueo de imagen no solo de países sino también de los empresarios".

En conversación con ANSA desde Glasgow, donde se realiza la principal cita del clima, el Country Coordinator de Chile se quejó de que las naciones desarrolladas "son los que más obstaculizan las conversaciones" y mencionó a Australia, Arabia Saudita, Indonesia y Estados Unidos.

Aunque "no a todos se les puede meter en el mismo saco", aclaró, "uno ve que no tienen interés por actuar en contra del cambio climático. Se nota cuando empiezan a obstaculizar las conversaciones" y "necesitamos cerrar algunos puntos para avanzar en la acción climática".

Consultado por el acuerdo de frenar la deforestación, el ingeniero civil mecánico sostuvo que "es un avance, pero no podemos cantar victoria porque una cosa es comprometerlo y otra es lograrlo". El compromiso es detener la deforestación al año 2030.

Carvajal graficó que el lema en COP26 "es en la medida de lo posible, todo se hace aquí así" aunque admitió las dificultades de un acuerdo muy grande de 110 países en una convención de 195 estados más la UE.

Recalcó que "nos quedan ocho años para lograrlo, sin embargo, muchos jóvenes estamos impulsando que el cese de la deforestación parta al menos al 2025 con las naciones desarrolladas y que el resto lo haga con ayuda internacional de estos mismos países".

Subrayó que ellos "tienen las capacidades y el deber de hacerlo".

Para los jóvenes, que se reunieron previamente en Milán y emitieron la declaración YOUNGO (Constituency of Youth Non-Governmental Organizations) hay "tres principales desafíos".

Lo primero, dijo, "cerrar el libro de reglas, el artículo 6 del Acuerdo de París que se dio un plazo de cinco años para escribir las reglas".

Ese tema no se cerró en 2019, y el 2020 era la última instancia; el 2021 debía entrar en vigencia, "por eso vemos con harta desesperanza el evitar aumentar la temperatura más allá de 1,5 grados Celsius".

Explicó que los expertos evaluaron en septiembre los compromisos voluntarios (NDC) "y se vio que con ellos se llega a un aumento de la temperatura del Planeta de 2.7 grados Celsius, es decir que estaríamos cayendo en una catástrofe climática".

Agregó que el segundo desafío es la creación de un fondo verde en el que se comprometieron para ayudar a los países en desarrollo en mitigación y adaptación, es decir, reducir los gases efectos invernadero, y trabajar en su adaptación, en su resiliencia. "Esa meta de 100 mil millones de dólares anuales, no se logró"

Carvajal planteó que "los jóvenes tratamos de transmitir que haya soluciones integrales, inmediatas, llevamos muchos años de bla, bla, bla y nos estamos enfrentando a un aumento de las emisiones, a un planeta que va a crecer su población, habrá sobrepoblación, junto con un aumento constante de emisiones".

Acotó que "también cada vez es mayor la población que va mejorando la calidad de vida, pero eso aumenta la huella de carbono. Esto no quiere decir que se reduzca la calidad de vida, sino que no implique una mayor emisión de gases efecto invernadero".

Abundó que "ese es el problema que están teniendo muchos países, como India, Brasil, ellos dicen mi prioridad es sacar a la gente de la pobreza, no me pueden pedir que detenga estas actividades, que son intensivas en carbono, mientras países desarrollados emitieron años y años y ya pudieron establecer sus economías nos piden que detengamos esto. Por eso son tan complejas las negociaciones".

El tercer desafío tiene que ver con que "la crisis climática tiene rostro de mujer, el cambio climático genera más pobreza.

El 80% de las personas pobres son mujeres, también cuando se viven catástrofes por el cambio climático, las mujeres tienen mayor porcentaje de morir por un tema cultural, las grandes vestimentas al momento de una catástrofe no les permite nadar, o no tienen la educación para nadar".

Detalló que "el 70% de los refugiados climáticos son mujeres y niños, además cuando hay tensión en las comunidades por el cambio climático que lleva a una menor producción, menor acceso al agua, es más probable que la mujer deje los estudios a diferencia de los niños hombres. Por eso hablamos de que la justicia climática es justicia de género".

Un aspecto que resalta el joven representante chileno es que en la COP26 "se fortalece la ciencia, se ratifica la importancia de la ciencia para abordar la crisis climática".

Consultado con qué acuerdo los jóvenes se sentirían mínimamente conformes y que la cumbre no signifique un fracaso, no duda en responder: "Vamos por los tres desafíos".

"No tenemos tiempo para otra vez en la medida de lo posible, nuestra humanidad está en código rojo, nuestra humanidad está en peligro, cuando lleguemos a los 2,7 grados Celsius más de calentamiento de la tierra no es que digamos lo vamos a enfriar, no, eso va a tomar décadas y quizás siglos", concluyó.