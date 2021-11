AMPLIAR Choquehuanca y el Pacto de Unidad en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.

04/11/2021 - Economía

Crece el rechazo político a la convocatoria de un paro sectorial en Bolivia

El Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana (COB) se declararon ayer jueves en emergencia y llamaron a las distintas organizaciones sociales a defender al Gobierno del presidente Luis Arce y la estabilidad económica, política y social del país, para enfrentar los afanes de la derecha política de provocar convulsión y un nuevo golpe de Estado.

“Convocamos a todas nuestras organizaciones afiliadas, al pueblo en su conjunto, a luchar, defender y garantizar la estabilidad económica, social y política de nuestro país, mantener la armonía y la paz social en nuestro Estado Plurinacional, a la cabeza de nuestro gobierno democráticamente elegido de Lucho (Luis Arce) y David (Choquehuanca). Por una Bolivia Plurinacional unida, las organizaciones sociales nos declaramos en estado de emergencia”, manifestó la ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Pando, Odalis Huayllas, en la lectura de un pronunciamiento oficial en la Casa Grande del Pueblo.

La dirigente dijo que las organizaciones sociales no permitirán que se registre una nueva ruptura constitucional, porque la economía nacional se recupera recién y se retoma la paz social y el reencuentro con el Vivir Bien, luego del golpe de Estado de 2019 que dejó al país en crisis.

Recordó que el proceso está en riesgo por “politiqueros, oligarcas y logieros” que bajo el título de comités cívicos pretenden generar caos y división social, para dañar la democracia intercultural.

“Ante esta situación, tenemos la obligación de advertir a estos desestabilizadores de la derecha que, desde nuestras organizaciones históricas y matrices del pueblo, no permitiremos nunca un golpe de Estado, no dejaremos que vuelva a generar muerte y dolor en el pueblo. No queremos más racismos y discriminación”, agregó.

El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Guarachi, manifestó que las organizaciones sociales están dispuestas a salir a las calles y las carreteras para defender la estabilidad económica, política y social, así como dar su respaldo al gobierno del presidente Luis Arce.

“Hoy el pueblo es sabio, ha elegido a su gobierno en las urnas con un porcentaje de más de un 55 por ciento del voto popular, del voto del pueblo, por eso es que vamos a defender este proceso y vamos a defender a nuestro gobierno”, enfatizó.

El vicepresidente David Choquehuanca advirtió, por su parte, que los políticos de la derecha buscan dividir y debilitar a las organizaciones sociales, por medio de la confusión, el caos y la inestabilidad, para saquear las riquezas nacionales y conseguir impunidad por sus acciones durante el golpe de Estado de 2019.

Sin embargo, señaló que la campaña de miedo que quieren desatar los políticos de la derecha “no va a tener éxito”, porque se cuenta con un pueblo despierto y capaz de organizarse para la defensa de la democracia que “ha costado sangre y vidas”.

“Queremos advertir que las organizaciones sociales van a utilizar todos los recursos a su alcance que permite nuestra democracia, para defender la estabilidad económica, para defender la unidad, para defender nuestra soberanía, para defender nuestras riquezas, nuestros recursos naturales”, concluyó.

GSG / Agencia Boliviana de Información