29/10/2021 - Teatro

"La Fiaca" subirá al escenario del Círculo de la Prensa

La obra subirá nuevamente a escena este sábado 30 de octubre, a las 21 hs, en el Círculo de la Prensa, Mendoza 240. Las funciones se repetirán los sábados hasta el 13 de noviembre.

El grupo Arte Urbano retorna a la tablas, luego de un impasse obligatorio por la pandemia, con el estreno de un ya clásico de teatro argentino: "La fiaca", de Ricardo Talesnik.

Néstor Vignale es un individuo con una vida monótona y triste junto a su esposa Marta y su posesiva madre. Un buen día decide, por pereza, no acudir a su trabajo, ni realizar tareas en el hogar, ni comportarse como el resto. Quiere hacer uso de su libertad, y se dedica a holgazanear, a jugar, a divertirse. Incluso la televisión se hace eco de la situación. Llega sin embargo a la conclusión de que la necesidad de sobrevivir no le permite continuar indefinidamente en esa situación.

Ricardo Talesnik explicaba sus intenciones al escribir esta obra: "Pretendo haber trazado personajes reales, en situaciones no cotidianas, intentando, por medio del humor, aproximarme a una atmósfera tragicómica". El autor describe en su pieza a un empleado ejemplar, que nunca faltó al trabajo, hasta que "le agarra la fiaca". Cree haber dado vida así a un rebelde contra el mundo exterior, un ser que quiere ser distinto, sin resultado. La obra no da una solución, pero el espectador quizá -hay otras posibilidades- puede llegar a través de ella a la conclusión de que "no hay escapatoria".

Actúan Zulema Ponce, Cristina Fiz Lobo, Mabel Robles , Miguel Miranda y Jaime Mamaní. La asistencia de dirección es de Ezequiel Legorburu.

La dirección es también de Jaime Mamaní.

El Grupo ARTE URBANO se creo en el año 2006 de la mano de Jaime Mamani como su Director y Fundador. Desde su nacimiento hasta la fecha han realizado numerosos espectaculos, como tambien trabajaron en cine y produjeron varios cortometrajes. también dictaron cursos de capacitación artística en la Prov de Tucuman,como así también a nivel NOA. Ha sido responsable de puestas como Madre el drama padre, El Carnaval del Diablo, Convivencia, La zapatera prodigiosa, Farsa del corazón, Rojo sangre rojo pasión entre otros.

Ricardo Talesnik es un premiado dramaturgo, autor y director argentino. Entre sus obras podemos nombrar Los japoneses no esperan, El telo y la tele , Cien veces no debo y Dios los cría. Ha recibido numerosos premios Argentores por su trabajo.