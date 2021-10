AMPLIAR José Antonio Kast pinochetista duro

Despunta una derecha profundamente pinochetista

El escenario de incertidumbre frente a las elecciones del 21 de noviembre en Chile se acrecentó tras la decisión del candidato de gobierno, Sebastián Sichel, de dejar en libertad de acción a los partidos del oficialismo.

"La derecha chilena se está atrincherando en el momento que vive su crisis más grave desde hace mucho tiempo", sostuvo la cientista política Claudia Heiss.

A su vez, la directora de Latinobarómetro Marta Lagos afirmó que "finalmente se esclarece que hay una derecha profundamente pinochetista y no son cuatro personas".

En dialogo con ANSA, ambas especialistas coincidieron en que la 'performance' de Sichel hablando solo en conferencia de prensa, sin un dirigente a su lado, mostró que La Moneda le había quitado el apoyo.

Para Heiss, lo que hizo el abogado independiente es minimizar el daño de una situación que podría haber sido que uno a uno fueran apareciendo personajes de la derecha apoyando a Kast y continuara el desgaste de su campaña", que lo tiene en cuarto lugar en las encuestas.

Lagos acotó que "Sichel se dio cuenta que se iba a desembarcar mucha gente más. La Moneda le quitó el respaldo, y tal como lo puso, lo bajó".

Agregó que, desde el triunfo en la primaria de julio, Sichel mantuvo una campaña alejada de los partidos y estos fueron a reclamar a La Moneda, tras los continuos errores del candidato.

"Los partidos se reunieron por las quejas que había en su contra, y él dijo hasta luego, con una enorme soberbia e insistió en el camino propio", precisó Lagos.

Heiss profundizó que la decisión de dirigentes de la derecha de vincularse a la campaña de Kast "señala un camino muy peligroso, una derecha que se está atrincherando, está con una crisis electoral producto de la baja adhesión al gobierno de Sebastián Piñera, que se manifestó en un mal resultado en la elección (mayo de este año) de constituyentes, gobernadores y municipal".

"Y que se atrinchera en sus sectores más extremos apoyando a un candidato que es una amenaza para la democracia, que tiene propuestas que se parecen a las de la extrema derecha de Donald Trump, Jair Bolsonaro y que los académicos de la ciencia política han mostrado son un peligro para los sistemas políticos democráticos", añadió la académica de la Universidad de Chile.

Incluso, dijo, "las derechas más moderadas de otros países que vivieron esas experiencias, se arrepienten".

En cambio, mencionó Heiss que Evopoli -la nueva derecha- también apoyaría a Kast en una segunda vuelta. "Yo creo que la derecha está tomando un camino muy peligroso para la democracia al aliarse con un candidato que no respeta los fundamentos del estado de derecho, del pluralismo político y los cimientos de una democracia representativa", reafirmó. Lagos indicó que "hay gente de derecha que no va a votar por Kast, y que quizás no vaya a votar ese día. Finalmente, se esclarece que hay una derecha profundamente pinochetista y no son cuatro personas". Mencionó que en la encuesta que realizó Latinobarómetro, un 17% en Chile dice que está de acuerdo con un gobierno autoritario.

Según la socióloga, lo que se está viviendo en el país "es una profecía autocumplida, todo esto es el fondo de la crisis de la política, tocó fondo definitivamente, la derecha se desintegra entre los dos candidatos, y donde uno de ellos 'manda a la punta del cerro' a los partidos".

Lagos consideró que es efectivo que hay una crítica de la gente a los partidos políticos, pero sigue votando por ellos, porque o sino no se explicaría la reelección de candidatos en el Congreso.