AMPLIAR Gabriel Boric y José Antonio Kast

25/10/2021 - Presidenciales

Encuesta señala que ultraderechista obtiene ventaja en Chile

El candidato ultraderechista José Antonio Kast se posicionó en el primer lugar de las preferencias presidenciales, con un 23%, seguido por Gabriel Boric, representante del izquierdista pacto Apruebo Dignidad (Frente Amplio más Comunistas), con un 20%, según la encuesta semanal de Cadem, vinculada a sectores de derecha.

Sigue.

A solo 27 días de los comicios presidenciales y parlamentarios del 21 de noviembre, en tercer lugar se mantuvo la centroizquierdista senadora Yasna Provoste, con un 12%, dejando estático en el cuarto lugar por segunda semana al candidato de gobierno, el exministro independiente Sebastián Sichel, con 7%.

Más atrás están el candidato ausente que vive en Estados Unidos, el economista del recién creado Partido de la Gente, Franco Parisi, con 6%; Marco Enríquez- Ominami, del partido Progresista, con el 5%, y último el profesor Eduardo Artés de la ultraizquierdista Unión Patriótica, con 1%.

Un 26% de los encuestados afirmó que no votaría, no sabe o no responde.

En cuanto a quién cree que será el próximo Presidente de Chile, un 33% mencionó a al diputado Boric -con una caída de 3 puntos porcentuales- seguido por Kast con 26% (+6pts), Provoste (13%, -3pts), y Sichel con 7% (-2pts).

Respecto al nivel de adhesión, un 46% (+6pts) dijo que tiene decidido o podría votar por Provoste; un 45% (+6pts) lo haría por Boric; 42% (+10pts) por Kast; 41% (+4pts) por Sichel; 28% (+8pts) por Enríquez Ominami; 25% (+4pts) por Parisi y 17% (+6pts) por Artés.

De acuerdo al sondeo, el nivel de rechazo de todos los candidatos continúa siendo superior al 50%.

El sondeo se llevó a cabo entre el miércoles 20 y el viernes 22 de octubre y contó con un muestreo probabilístico, con selección aleatoria, de 1.007 casos y una cobertura total de 209 comunas (de un total e 345). En tanto, el 90% de la muestra fue aplicada en población urbana y el 10% en población rural.

Al comentar el estudio, Sebastián Sichel señaló que "las elecciones la definen los ciudadanos, no los dueños de las empresas de las encuestas y así lo demostramos en las primarias, que los chilenos no quieren extremos". El abogado aludió a las primarias de la derecha, en julio pasado, donde todas las encuestas lo ubicaban en cuarto lugar.

Para Sichel, la ciudadanía, quiere que "resolvamos los conflictos, que esa conversación se dé después de que nosotros pasemos a primera vuelta y José Antonio Kast se tenga que sacar una foto con nosotros, pero vendrá después" y, al ser consultado por las diferencias con el líder republicano, el ex ministro indicó que "tenemos una gran diferencia, que tiene que ver con algo fundamental para mí: la tolerancia".

Sin celebrar el resultado, Kast manifestó que "el adversario político en esto es Gabriel Boric y su propuesta política" e indicó que cualquiera de la derecha que pase a segunda vuelta "va a requerir el apoyo del otro y eso lo he dicho desde el primer día, cuando marcábamos muy poquitito en las encuestas".

"Yo entiendo que las encuestas no son la elección misma, le pedimos también a los otros candidatos que mantengamos una línea de acción y también hacer un llamado a que trabajemos por el Parlamento", agregó el líder del partido Republicano en alusión a las elecciones de diputados y senadores.

Desde la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), el diputado Jorge Alessandri compartió que Kast "ha sabido interpretar el discurso mayoritario que quiere paz, quiere orden público, un discurso claro, posiciones concretas que permitan a Chile cambiar de forma progresiva y en paz, y eso lo está interpretando Kast".

Ni Boric ni Provoste comentaron la encuesta concentrándose en su agenda. El primero, en el segundo aniversario de la más grande concentración tras la vuelta de la democracia, de más de un millón de personas en las calles en 2019 demandando igualdad, mientras la senadora se reunió con la directiva del Colegio Médico para analizar sus propuestas de salud.