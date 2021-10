24/10/2021 - En General

Argentina tiene la mayor brecha de género en educación financiera de América Latina

De acuerdo a la empresa Mujer Financiera, solo el 24% de las mujeres argentinas pudo contestar correctamente 3 de 4 consignas de un sondeo sobre conocimientos financieros básicos.

Según Mujer Financiera, Las mujeres ganan, en promedio, un 27% menos que los hombres por lo que tienen menos recursos para afrontar su vida financiera".

La brecha en materia de información que tienen los hombres sobre cómo administrar su dinero respecto de la que poseen las mujeres es más amplia en la Argentina que otros países de América Latina como Brasil, Chile, Colombia y México, una diferencia que recrudece los problemas de acceso a la planificación de ahorro y consumos a largo plazo de las mujeres.

En ese sentido, solo el 24% de las mujeres argentinas pudo contestar correctamente 3 de 4 consignas sobre conocimientos financieros básicos (diversificación de inversiones, inflación, interés e interés compuesto) contra el 44% de los hombres del país, una diferencia de 20 puntos porcentuales mientras que, en el conjunto de Latinoamérica, esa distancia es de solo nueve puntos, de acuerdo con un encuesta realizada a 4.500 consumidores y vendedores de la región por la empresa Trendsity .

"La brecha de conocimientos es la otra cara de la brecha de de ingresos. No es posible asesorarse y educarse sobre algo que no conocés. Las mujeres ganan, en promedio, un 27% menos que los hombres por lo que tienen menos recursos para afrontar su vida financiera", explicó a Télam, Sabrina Castelli, fundadora y directora de Mujer Financiera, empresa dedicada a educar y dar herramientas tecnológicas para ayudar a las mujeres en el manejo de dinero.

Es justamente ese fuerte avance de las mujeres que las encuentra, en muchas ocasiones, como las primeras mujeres de su familia que manejan su propio dinero y que configura un cambio radical en cómo se maneja el dinero en las familias.

"De ahí parte otro de los factores que influye en la brecha de género. Como en ningún lado se enseña sobre educación financiera, ni en la escuela primaria ni secundaria, el núcleo familiar termina siendo el lugar donde adquirirlos. Y mientras los padres trasladan de generación en generación esos conocimientos a sus hijos, las mujeres se encuentran muchas veces con madres que no los adquirido nunca", puntualizó Castelli.

Esto genera que muchas mujeres tengan un sesgo de falta de confianza en temas de dinero, que las lleva a no consultar o ir más allá cuando tienen una duda sobre cómo pedir algo en un banco, acceder a un servicios financiero como un crédito o un seguro o cualquier otro trámite ante el temor de pensar que preguntan algo "obvio".

"Por eso es muy importante la comunidad: saber no sos la única a la que le pasa eso y que no es tu culpa que no lo sepas es fundamental para sentirse acompañada", aseguró.

De acuerdo con un estudio de 2021 del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) solo el 10% de las mujeres de la región alcanza a ahorrar mientras que ese porcentaje alcanza al 16% de los hombres.

Ahora bien, ¿es importante tener educación en materia financiera? ¿Se puede pensar en ahorrar o invertir dinero si no se cuenta con un ingreso constante o bien se trata de montos pequeñas?

Ambas cuestionamientos -sostuvo Castelli- son mitos que todos en general, y las mujeres en particular, tienen que romper para empezar a pensar en una planificación a futuro que ayude a no excederse en los consumos y contar recursos que permitan afrontar contingencias que pudieran surgir sin caer en deudas.

"Hoy las finanzas siguen siendo algo tabú. Hay que romper con muchas barreras y con la falta de confianza porque, en realidad, la educación financiera te empodera y te permite disponer de recursos no sólo para planificar tus gastos en lo inmediato sino empezar a pensar a mayores plazos", afirmó la directora de Mujer Financiera.

Una de las claves para lograr esto pasa por multiplicar las entidades que provean educación financiera: no sólo en las escuelas sino también pensar en un enfoque más holístico, que sume a lo que hoy hacen bancos y fintech a otras empresas como gimnasios o empresas de venta de productos de belleza, por ejemplo, que son puntos de contacto con las mujeres para que les llegue información desde otros lugares de los que ya participan actualmente.

"Está comprobado que la educación financiera influye en tomar mejores decisiones y a acceder mejores condiciones de igualdad de oportunidades, lo que lleva a potenciar el resto de las áreas de la vida y a mejorar en la toma de decisiones", concluyó.

Claves y consejos para ahorrar sin importar el presupuesto del que se disponga

Llevar un adecuado registro de los gastos, sin importar el volumen de dinero que se maneje, es el primer paso para empezar a llevar una vida financiera saludable ya que permite conocer los rubros en los que se está destinando más dinero y poder, de apoco, ir ahorrando para un fondo de contingencia como primer paso para estar preparado ante eventualidades.

El primer paso es romper el prejuicio de que debe contarse con grandes sumas de dinero ya que es posible ahorrar e invertir desde 100 pesos en distintos mecanismos pero, para eso, antes hay que saber cuánto se va a gastar y cuánto dinero se va a disponer.

"Armar un presupuesto de la economía familiar es lo primero que hay que hacer. La solución a llegar a fin de mes y no saber en qué se te fue el dinero se obtiene contando con un registro de los gastos, lo cual te va a permitir proyectar a futuro", detalló Sabrina Castelli, fundadora de Mujer Financiera. Una de las trabas para llevar un registro eficiente es que la mayoría de la gente paga sus consumos diarios en efectivo.

Por eso es importante formar un hábito de registro: comprometerse a, durante el plazo de 15 días seguidos, anotar a diario cuáles son los gastos y en qué rubros, para determinar cuáles son los focos de insumo de gastos.

"El presupuesto familiar, el registro de gastos y entender dónde estoy gastando más es clave para saber qué es lo que hay que cambiar: si lo que hay que hacer es achicar gastos o aumentar ingresos porque hay veces que el problema no es que se gasta mucho sino que hay que encontrar nuevas formas de conseguir más dinero", explicó Castelli.

El primer objetivo de ahorro tiene que ser juntar dinero para generar un "fondo de emergencia", que se calcula de tres meses de ingresos para el caso de personas que trabajan en relación de dependencia y de seis meses para quienes son monotributistas o no cuentan con un ingreso fijo.

Desde que puso en funcionamiento a Mujer Financiera como empresa hace dos años, Castelli aseguró que ya se capacitaron más de 60.000 mujeres de la Argentina y de otros países de la región de las cuales más del 90% manifestó que empezaron a ahorrar por primera vez o que aumentaron sus ahorros.

"Con la pandemia crecimos más de un 300% en nuevas inscripciones. La naturalización de lo digital para el trabajo o la educación motivó a que más gente acceda. De hecho el horario en el que más se conectan las mujeres es después de las 11 de la noche, cuando ya terminaron con su trabajo o de dormir a sus hijos. Nuestro objetivo es formar una comunidad donde las mujeres se sientan seguras de preguntar cualquier duda que tengan", cerró