La Orquesta Estable recorrerá tres siglos en obras de diversos autores

El espectáculo se realizará el domingo 24 de octubre a las 20 horas, en el Teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), bajo las medidas establecidas por el COE, con entrada gratuita

Con obras de Mozart, Gabrieli, Copland, Tomasi y Elgar, la Orquesta Estable ofrecerá un concierto, con el Mtro. Alejandro Jassán como director invitado.

El repertorio se compone de las obras “Sonata Pian’ e Forte, de Giovanni Gabrieli; “Fanfare for the Common Man, de Aaron Copland; “Fanfares Liturgiques”, de Henri Tomasi; “Serenade for Strings Op. 20 1”, de Edward Elgar; y Sinfonía en Re mayor, Nº35 “Haffner“ K.385, de Mozart.

Maestro Alejandro Jassán

Nace en La Rioja, Argentina. Se traslada a Buenos Aires en donde inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música. Ingresa en la carrera de composición y dirección orquestal en la Universidad Católica Argentina (U.C.A.). En forma particular, estudia contrabajo y piano.

Obtiene el Diplôme Supérieur en Dirección de Orquesta de l´Ecole Normal de Musique de Paris. Continuó su formación con maestros como Donato Renzetti, Nicolás Pasquet, Johannes Schlaefli.

En Septiembre de 2015, es director de “Orchestre de Musiques en Seine” en París. Durante la temporada 2015-2016 trabaja como director asistente de la Opéra de Massy (Francia). Asimismo, trabajó como asistente de Philippe Entremont en la “Orchestre de Chambre de l´ENMP”.

Es invitado con regularidad por orquestas en Argentina, España, Francia, Alemania, Rep. Checa, Rumania, Bulgaria, etc. Fue uno de los directores de la Antología de la Zarzuela, espectáculo que contó con la presidencia de honor de Plácido Domingo. Fue finalista de la V edición del concurso bienal de Jóvenes directores de la Orquesta Ciudad de Granada.

De 2018 a 2021 fue director artístico de la Orquesta Estable de la provincia de Tucumán.