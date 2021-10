AMPLIAR Elisa Loncon (izq) y Jaime Bassa (der) (foto: ANSA)

18/10/2021 - Pacificación

Comenzó la discusión del contenido de la nueva Constitución chilena

La presidenta de la Convención Constitucional, la académica mapuche Elisa Loncón, llamó ayer a "sanar cicatrices" en la historia del pueblo chileno.

Sigue.

De esta forma dio inicio al debate de fondo de la nueva carta magna reemplazará a la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

La inauguración coincidió con las masivas expresiones populares a lo largo del país, al conmemorarse el segundo aniversario del estallido social del 18 de octubre de 2019.

Las manifestaciones multitudinarias, con incidentes aislados, tuvieron su mayor pico en la icónica explaza Baquedano, rebautizada Plaza de la Dignidad, donde hubo barricadas con fuego y actuación de policías antimotines que utilizaron carros hidrantes y lanzagases.

"Este 18 de octubre, a dos años del despertar del nuevo Chile, damos rienda suelta a la imaginación. Es un imperativo que estemos a la altura de los tiempos. Debemos trabajar arduamente para intentar sanar las cicatrices de Chile. Hagamos este trabajo desde la razón, pero también conmovámonos, trabajemos desde la ternura y el pensar", aseveró Loncón, visiblemente emocionada.

La representante del pueblo mapuche subrayó que "hay un país que aprobó sin ambigüedades, sin polarizaciones nuestra existencia. Venimos de todos esos mundos y hemos llegado en paridad, con anhelos descentralizadores y plurinacionales".

"Por primera vez, los pueblos de Chile nos hemos sentado en una misma mesa plural y en condiciones de igualdad y horizontalidad a discutir y pensar un país donde la dignidad se haga costumbre", aseveró, repitiendo uno de los emblemas de las protestas del 18 de octubre de 2019.

Elisa Loncón defendió que "esta Convención es hija de los anhelos y la movilización de los pueblos e inicia un diálogo esperado por décadas y quizás por siglos. Son momentos hermosos los que nos toca vivir. Conversemos, dialoguemos de los contenidos más profundos del futuro de Chile", exhortó.

Por su parte, el vicepresidente Jaime Bassa se manifestó también "muy emocionado por comenzar esta nueva etapa, donde como pueblos nos hemos permitido correr los cercos de lo posible y soñar con nuevos horizontes de futuro".

"Somos un poder constituyente originario, territorial, participativo y diverso, que emerge gracias a diferentes procesos de acumulación de malestar cuya historia comenzó hace muchos años y que hoy desemboca en la oportunidad de discutir, pensar y construir una nueva sociedad", aseveró.

Para Bassa, ayer comenzó en Chile "un proceso político social y cultural que demuestra que otros mundos son posibles, mundos donde los espacios de diálogo, en donde estén presentes todas las voces. Nuestra invitación es a continuar trabajando de manera colaborativa, con diálogo, con humildad, con respeto".

La convencional Elisa Giustinianovic, elegida por La Lista del Pueblo, indicó que "hoy comienza el debate de una nueva Constitución que reemplazará a la de la dictadura, un texto encargado por una junta militar a través de un acta secreta, mientras se masacraba a los pueblos y cuyo producto no fue otro que el programa de la oligarquía".

"Ahora, que damos inicio a este debate, no podemos desligarnos de esa historia, quienes fuimos mandatados por los pueblos para conformar esta Convención no podemos perder de vista que estamos aquí por un acontecimientos histórico que expresó un fuerte ya no más", reafirmó.

Pedro Muñoz, del partido Socialista, destacó que se han elevado "los estándares de participación ciudadana, la que será incidente y vinculante en este proceso. Por primera vez en la historia la ciudadanía podrá participar activamente en la redacción de normas constitucionales".

Isabel Godoy (del pueblo Colla) prometió que "comenzaremos el debate constitucional guiados por principios que demuestran que este poder constituyente será capaz de mantener contacto directo con nuestros territorios".

Rodrigo Alvarez, convencional de la derechista Unión Demócrata Independiente y quien estuvo por rechazar la Constituyente en el plebiscito previo, discrepó de sus pares.

"He escuchado con atención, respetuosa y democráticamente las palabras de otros integrantes de la mesa. Discrepo de algunas de ellas, y de sus análisis de la historia y el presente de Chile", declaró.

"Pero eso es lo propio de un espacio democrático. Soy parte en esta Convención de una minoría, lo sé. Pero al mismo tiempo, representamos a millones de chilenos que han creído y han votado por las ideas de la libertad y en nuestros sueños para un país mejor", aseveró.

Alvarez abogó porque "este inicio al debate sea una oportunidad al derecho, al entendimiento, al respeto, a la paz, a la razón y a la convivencia entre distintos en un espacio democrático".

La discusión comenzó a 106 días de la instalación de la Convención, lapso en el cual se aprobó el reglamento de funcionamiento y se crearon las comisiones que abordarán las distintas materias.

Tres de las siete comisiones comenzaron a funcionar hoy, en tanto que en la semana previa los constitucionalistas se dedicaron a visitar sus respectivos territorios.