AMPLIAR Día de la Lealtad

15/10/2021 - 17 de octubre

Organizaciones peronistas concentrarán en Plaza Independencia por el Día de la Lealtad

En Tucumán, la concentración será a partir de las 18, “en las escalinatas de Casa de Gobierno” y luego se realizará una marcha por diversas arterias. Argumentaciones que respaldas la convocatoria

En Tucumán, la concentración será a partir de las 18, “en las escalinatas de Casa de Gobierno” y luego se realizará una marcha por diversas arterias. Argumentaciones que respaldas la convocatoria.

La realización de esta marcha política por el Día de la Lealtad Peronista, este 17 de octubre, viene organizándose desde hace varios días con la participación de agrupamiento que mayoritariamente ya han confluido en actividades varias, más allá de convocatorias electorales, y que reconocen a la actual vicepresidente Cristina Kirchner, como la conductora política natural del espacio.

Texto de la convocatoria

Compañeras y Compañeros tucumanxs de distintos espacios políticos hermanados en el compromiso militante, decidimos salir a las calles nuevamente este 17 de Octubre.

Salimos porque este 17 representa ese grito del pueblo en la calle que expresa su ardor y su fervor saliendo lentamente de pandemia, después del malvivir macrista.

Saldremos a decir nuestras verdades y a expresar nuestro apoyo al gobierno de Alberto y de Cristina, que son lxs que eligió el pueblo para sacar el país del pozo en el que lo dejaron. Saldremos también a celebrar porque la calle nos devuelve esa fuerza y la alegria de estar unidxs y con esperanza nuevamente.

Este domingo concentraremos en Plaza Independencia a las 18 horas en las Escalinatas de Casa de Gobierno.

Convocamos a todxs los tucumanos y tucumanas para marchar con nuestro canto por las calles .

Un argumento para marchar este 17 de Octubre

Concretar la marcha de la “Lealtad Peronista” puso en acción el recurso comunicacional del momento, es decir, el “wasap”. Surgió así el grupo que en este caso lleva el nombre de “17 de Octubre”. Ahí intervienen numerosos militantes que desde hace algunos días vienen organizando la marcha del próximo domingo.

Allí circulan pareceres, puntos de vista, imágenes, propuestas, flyers y argumentaciones de todo tipo: organizativas, políticas, filosóficas, humorísticas en un intercambio dinámico, y a veces, frenético, impuesto por la complejidad de la realidad actual por la que está atravesando Tucumán y el resto del país.

Un ejemplo de ello, es el fragmento que puso a consideración, Rosana Forgas, militante peronista, que viene impulsando la conformación de una corriente política, que lleva el nombre “Trabajemos por Tucumán”. Para argumentar porqué había de ganar las calles, este 17 de octubre, Forgas escribió en el wasap:

“…el presidente del PJ está convocando a marchar el mismo 17. No el día siguiente. ¿Con las contradicciones históricas a las que los militantes estamos acostumbrados, tal vez? Quizá... ¿Con distintas miradas sobre una misma realidad? Seguro... Pero con la convicción de que hay una sola verdad incuestionable. EL PUEBLO EN LA CALLE DE NUEVO ES LA UNICA GARANTIA DE RESURRECCIÓN. Estemos felices, cumpas. Estamos vivos, de pie y dando pelea y por favor, no dejemos que los árboles no nos dejen ver el bosque. Necesitamos festejar, celebrar la vida y celebrarnos. Aún no salimos del infierno, del peor de todos: el mundo entero puesto para arriba por una feroz guerra biológica. Por algo Dios… o la naturaleza… o la Pacha, nos quisieron vivos el domingo, para recuperar las calles. Valoremos ese tesoro frente a tanta desesperación que estamos dejando atrás. Pongamos solo la política en el centro de la escena. Y que los matices y las controversias sean, apenas, la nota de color que desde siempre pintó a nuestro movimiento. El domingo, las que somos madres,les pidamos de regalo a nuestros hijos que marchen con nosotros. Las que seamos hijos, las honremos en cada grito, en cada vuelta a la plaza, en cada consigna. Pidamos perdón, como lo hace una conmovedora Hebe a sus 92 años, a toda esa generación que seguramente, si nos ganan estos asesinos de siempre, verán truncado su porvenir. Que las Madres sean nuestro faro, ellas se pusieron al hombro este 17 y lo están llevando adelante con la ejemplaridad que las caracteriza. Nuestro compromiso es con ellas, que son nuestro pasado glorioso y con los jóvenes, que son nuestro futuro promisorio. No importa cómo ni con que palabras se haya escrito, que palabra diga ni a qué convoca el presidente desde el PJ pero nos sintamos victoriosos Y esto recién empieza, compañeros. La alegría siempre fue peronista. Cantemos, bailemos y seamos conscientes del inmenso poder que tiene el pueblo unido, marchando en NUESTRAS calles